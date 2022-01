Daar is de volgende youngster bij Racing Genk: Spits (19) luistert debuut op met doelpunt

Eerder dit seizoen mochten met Tobe Leysen, Jay-Dee Geusens en Tuur Rommens al enkele jeugdproducten proeven van het echte werk. In de slotfase tegen Beerschot mocht Andras Németh, een 19-jarige spits, debuteren. De Hongaar bezorgde zichzelf een droomavond door te scoren in blessuretijd.

Németh belandde in 2016 in de vermaarde Genkse jeugdacademie. De sterke spits liet dit seizoen al fraaie dingen zien in de beloftencompetitie en in de Youth League. Door het ontbreken van Paul Onuachu en Joseph Paintsil beschikte Storck met Iké Ugbo over amper een centrumspits.

De Duitse coach van Genk haalde Németh bij de selectie en liet hem in de slotfase invallen. Németh liet meteen zijn neus voor goals zien. Prima aangespeeld door Luca Oyen passeerde Németh met een tik zijn bewaker om vervolgens loepzuiver en hard in de benedenhoek te schuiven. De vreugde van de youngster was intens en oprecht. Doodzonde dat een kille en lege Cegeka Arena het decor was.

"Andras deed het deze week erg goed op training, de ballen vlogen vlot binnen. Met dit knappe doelpunt heeft hij zijn goede prestaties van eerder deze week onderstreept", aldus een tevreden Bernd Storck na afloop.