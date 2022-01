Zesde nederlaag op rij voor Beerschot, dat toch lichtpuntjes ziet in aanloop naar week van de waarheid: "Zag terug flarden van competitiviteit"

Beerschot onderging tegen Genk de wet van de sterkste. Vanaf het moment dat Racing Genk het tempo opvoerde, moest Beerschot afhaken. Uiteindelijk werd het 4-1 in het voordeel van de Limburgers, voor de Ratten alweer de zesde competitienederlaag op rij.

Javier Torrente kon na afloop niet anders dan zich neer te leggen bij de suprematie van Racing Genk. "Vooral in de eerste helft voetbalden ze erg intens en dynamisch. Ze dicteerden de wet. Bij de rust hebben we bijgestuurd en in de tweede helft zijn we iets hoger gaan staan. Een kwartier voor tijd krijgen we (via Avenatti, nvdr.) een gouden kans op de 2-1, maar we misten... Aan de overkant volgde dan onmiddellijk de strafschop", zuchtte de Argentijnse T1 van Beerschot.

De Ratten dropen zo voor de zesde competitiewedstrijd op rij af. De kloof met Seraing blijft zo tien punten. "Het is niet eenvoudig om iedereen gemotiveerd te houden, maar dat is onze verantwoordelijkheid als staff", geeft Torrente aan.

Ondanks de kansloze nederlaag probeerde Javier Torrente toch ook de positieve zaken te onthouden. Beerschot staat immers voor de week van de waarheid, met wedstrijden tegen OHL, Seraing en Zulte Waregem op amper acht dagen tijd. "Onze tweede helft was hoopgevend. Dat was stukken beter dan wat we voor rust lieten zien. Bovendien hebben we nog eens kunnen scoren, na vijf wedstrijden droogte. Een goeie goal van Noubissi. Nu moeten we er in de volgende drie wedstrijden alles aan doen om in eerste klasse te blijven", besluit Javier Torrente.