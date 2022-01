Probleemloze zege tegen Beerschot voor Genk, dat de top acht binnenkomt: "Dat blijft toch een werkpunt"

Genk won in zijn eerste officiële wedstrijd van het nieuwe kalenderjaar probleemloos tegen Beerschot. De ploeg van Bernd Storck lijkt het juiste spoor gevonden te hebben. Na de recente tien op twaalf nestelen de Limburgers zich opnieuw in de top acht.

"Het was essentieel om 2022 met een succes te starten. Eenvoudig was het niet, Beerschot speelde bij momenten goed en maakte het ons lastig. We creëerden heel wat kansen, maar Maarten (Vandevoordt, nvdr.) moest ons in de tweede helft ook een keer rechthouden. Je weet maar nooit wat er gebeurt als het in die fase 2-1 wordt", aldus Storck.

"Als team hebben we een goede prestatie neergezet, ik denk dat dan ook niemand zal betwisten dat dit een oververdiende zege was voor ons. Dit moet vertrouwen geven voor de match van woensdag tegen KV Mechelen. Ik zag veel beweging in mijn ploeg, iets waar we toch veel belang aan hechten op training. Het doet deugd om meteen met een zege aan te knopen, want zo'n eerste wedstrijd na een break is toch altijd een vraagteken. Het team is blij, en ik ook!"

Toch was het lang niet allemaal hosanna bij de bekerwinnaar. De efficiëntie moet de komende weken de hoogte in. Daarnaast zag Bernd Storck een oud zeer opduiken. "Ik vond dat we in het begin van de tweede helft niet op de afspraak waren. We namen het iets te gemakkelijk op, dat blijft een werkpunt. Dat was ook in Oostende al het geval. Zo geef je de tegenstander de kans om opnieuw in de wedstrijd te komen. Gelukkig beschikken we dan toch over de kwaliteit om dat derde en vierde doelpunt tegen de touwen te knallen", besluit Bernd Storck.