Mats Rits beseft dat moneytime is aangebroken voor Club Brugge: "Daarvoor is nu geen ruimte meer"

Ook onder de nieuwe trainer was er een plekje weggelegd voor Mats Rits in de basisopstelling van Club Brugge tegen STVV, Eder Balanta verdween dan weer naar de bank. Rits was achteraf tevreden met de manier waarop Blauw-Zwart 2022 ingezet heeft.

"We winnen vandaag verdiend maar kunnen onszelf nog meer belonen als we meer zouden scoren. We hadden veel balbezit, veel kansen en geven er maar één weg. We pakken bovendien nog eens een clean sheet, iets wat maar moeilijk lukte dit seizoen. Simon (Mignolet) stond de voorbije seizoenen altijd bovenaan in het lijstje van doelmannen met de meeste clean sheets, dit seizoen niet", beseft Rits.

STVV zakte heel laag in blok om Club Brugge op te vangen, iets dat Rits wel zag aankomen. "We wisten dat ze zouden proberen om een puntje te behouden vandaag. Voor ons was het belangrijk om het tempo erin te houden, hen te laten lopen zodat er ruimte komt voor ons."

Hebben in twee verschillende systemen leren spelen

Nieuwe bazen, nieuwe wetten luidt het gezegde. Onder Schreuder was er duidelijk sprake van een andere voetbalfilosofie bij Club Brugge. "Hij heeft inderdaad zijn eigen ideeën en drukt die ook door. Je zag vandaag al hoe hij wou spelen en daar zullen we nog hard aan werken, zo hebben we op trainingskamp ook in twee verschillende systemen gespeeld."

De laatste rechte lijn richting play offs is na de winterbreak echt wel ingezet en dat beseft Rits ook: "We hebben in de eerste seizoenshelft te veel punten laten liggen, daarvoor is er nu geen ruimte meer", besluit hij vastberaden.