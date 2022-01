Alfred Schreuder is perfectionistisch na uitstekende wedstrijd tegen STVV: "Het moet nog beter kunnen"

Alfred Schreuder heeft zijn vuurdoop bij Club Brugge niet gemist. De nieuwe oefenmeester van Club Brugge legde meteen zijn eigen accenten in het spel van Blauw-Zwart, dat tegen STVV nooit in gevaar kwam.

Op de persconferentie achteraf was de Nederlander dan ook tevreden met wat hij zag bij zijn spelers. "Ik ben vooral blij met de manier waarop de spelers gespeeld hebben. We wisten dat het een helft lastig zou worden tegen een goed georganiseerde ploeg die niet veel kansen weggeef. We wisten ook dat er in de tweede helft meer ruimte zou komen, dat leidde dan ook tot meer kansen", klinkt het.

Het was 'maar' 2-0 maar de statistieken liegen er niet om. Club Brugge had 73% balbezit, 19 schoten tov 5 voor STVV, 885 passes tov 319 voor STVV. In de eerste helft hadden de bezoekers een xG van amper 0,06.

"We hebben uiteindelijk met 2-0 gewonnen maar het resultaat kon veel groter zijn als ik onze kansen bekijk", beseft ook Schreuder. "Ik denk terug aan de voorbije twee weken en de veranderingen die we wilden brengen. Vanavond hebben de spelers het goed gedaan en ik heb goede dingen gezien, maar het kan nog beter. Als we zo blijven spelen, moeten we er bijvoorbeeld over waken dat we de diepte blijven zoeken en niet te vaak die korte passes blijven geven. Het is aan ons om te blijven werken en de automatismen erin te werken", besluit de Nederlander.