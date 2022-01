Bas Dost opgelucht met nieuwe kans bij Club: "Kom uit een 'vorte' situatie

Hij werd binnengehaald met de nodige toeters en bellen. In zijn eerste wedstrijden bij blauw-zwart ontpopte hij zich ook tot een doelpuntenmachine. Maar dit seizoen moest Bas Dost vaak vanop de bank toekijken hoe Club Brugge presteerde.

Onder de nieuwe trainer kreeg Bas Dost meteen een eerste kans om zich te bewijzen tegen STVV. De Nederlandse aanvaller deed dat ook door de 2-0 te scoren waardoor Club Brugge zeker was van de drie punten.

"Het is heel fijn dat ik nu kan spelen. We wilden deze wedstrijd overtuigend winnen en dat is dan ook gebeurd. Misschien konden we nog meer goals maken maar het is alvast een goed begin van het jaar", aldus Dost achteraf.

Dost is op het einde van dit seizoen opnieuw een vrije speler maar staat ook niet weigerachtig tegenover een nieuw contract bij Club Brugge, al is er nog niet over gepraat met het Brugse bestuur. "Ik kom dan ook uit een vorte situatie", klinkt het stevig.

Ben hier nog niet klaar - Bas Dost

"Ik was niet gelukkig tot aan de winterstop, het is niet gegaan zoals ik wou. Ik ben blij met mijn doelpunt nu maar wil nog kei hard knallen. Ik ben hier nog niet klaar en wil laten zien wat ik waard ben. Dat heb ik met vlagen gedaan maar er is een hele periode geen gebruik van mij gemaakt. Nu hopelijk niet meer en dan is het aan mij om te laten zien wat ik kan", is Dost ambitieus.

Clement leek het wel gehad hebben met de Nederlanders bij Club Brugge want naast Dost zat ook Vormer lang op de bank. "Ik kan alleen over mezelf praten", vertelt Dost. "Ik wil er ook niet te veel meer over uitweiden want dat heeft geen zin meer. Ik wil vooruit kijken, maar het voorbije half jaar was duidelijk geen leuke periode voor mij", besluit Dost.