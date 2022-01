Brian Priske zag een sterke prestatie van Michael Frey: "Goede spitsen zijn belangrijk om prijzen te pakken"

Michael Frey kon eindelijk opnieuw scoren voor Antwerp. De Zwitser was goed voor 2 doelpunten tegen Charleroi, waardoor de aanvaller nu aan 17 doelpunten zit in de Jupiler Pro League.

Eerst leek Samatta aan de wedstrijd te zullen starten tegen Charleroi, maar toch koos Priske voor Frey. Met succes, want de aanvaller was dus goed voor twee doelpunten. "Het was niet makkelijk om Frey boven Samatta te kiezen. Frey heeft het al heel goed gedaan en ook al veel gescoord. Ik had het gevoel dat hij deze week verder stond dan Samatta, net zoals op de stage", aldus Priske na de match.

"Ik ben heel gelukkig, want goede spitsen zijn ook heel belangrijk als je prijzen wil pakken", ging Priske verder. "Voor nieuwjaar zocht Frey nogal vaak de buitenkant van het veld op, maar nu was hij opnieuw meer in de zestien terug te vinden, wat ook voor meer gevaar zorgt", legde de Antwerp-trainer uit.

Ook Balikwisha kon op lovende woorden rekenen van Priske. "Balikwisha heeft laten zien dat hij een uitstekende aanvallende middenvelder is en dat we hem ook in de spits kunnen zetten, zoals in de laatste 20 minuten van de wedstrijd. Hij is al enkele weken uitstekend bezig Hij loopt zeer veel, doet acties met en zonder bal en heeft een goede discipline op defensief vlak. Hij kon ook bijna scoren en was goed voor twee assists, dus een goede match van hem."