Jules Van Cleemput zag een zwakke prestatie van zijn ploeg: "We hebben te slap verdedigd"

Het loopt de laatste weken niet goed bij Charleroi. Net voor de winterstop werd met 0-3 verloren van OH Leuven en ook tegen Antwerp zondag werd zwaar verloren. De Carolo's gingen met 3-0 de boot in op de Bosuil.

De 24-jarige Jules Van Cleemput stond mee achterin bij Charleroi, maar het wilde achterin niet lukken tegen Antwerp. "Het was collectief niet goed genoeg. We waren overal een stap te laat en hadden veel balverlies", aldus de verdediger bij Sporza.

Van Cleemput vond vooral dat iedereen te zwak was in de duels. "We verdedigen te slap bij de tegendoelpunten, maar dat geldt voor mezelf ook. Het is jammer, want op training stond iedereen agressief en scherp te spelen, maar het kwam er tijdens de match niet uit", legde Van Cleemput uit.