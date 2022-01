Brian Priske tevreden na vlotte overwinning Antwerp, maar: "We hadden er ook vier of vijf kunnen maken"

Antwerp heeft deze middag indruk gemaakt in de topper tegen Charleroi. The Great Old speelde een sterke partij en won de wedstrijd uiteindelijk ook met 3-0 na twee doelpunten van Frey en eentje van Samatta.

Antwerp kan terugblikken op een sterke wedstrijd tegen Charleroi. De club uit Deurne vond vlot de weg naar het doel en controleerde nadien de wedstrijd, wat dus resulteerde in een vlotte 3-0 overwinning.

Brian Priske zag een goede match van zijn mannen. "Ik ben heel tevreden met de overwinning. We hebben een clean sheet en maken drie mooie doelpunten. We hadden het goed onder controle. Soms waren er moeilijke momenten, maar ik ben heel tevreden met de organisatie binnen de ploeg en het harde werk van de spelers. We hadden ook vier of vijf keer kunnen scoren, maar ik ben zeer tevreden met 3-0", aldus Priske.

Wat vandaag meer dan ooit opviel, was de brede kern van Antwerp. Zo stond bijvoorbeeld Benson naast Frey in de spits, maar ook Samatta en Eggestein zijn er nog, terwijl ook Miyoshi nu helemaal terug is. Keuze genoeg dus voor Priske. "Het zijn keuzes die ik moet maken. De beste spelers zullen altijd spelen. Op elke positie moet je twee spelers hebben en ik ben dus heel tevreden met de kern. Iedereen moet goed presteren en dan is het aan mij om te kiezen", legde de Antwerp-trainer uit.