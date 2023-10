Slechte generale repetitie met oog op Champions League: Twee strafschopdoelpunten zorgen voor 3-2 nederlaag van Antwerp in Charleroi

Antwerp is er niet in geslaagd om met punten terug te keren uit Charleroi. De Zebra's winnen voor de derde keer op rij in eigen huis dankzij twee penaltydoelpunten van Ilaimaharitra en een goal van Stulic. Antwerp kwam tweemaal gelijk maar kon een nederlaag niet afwenden.

Flauwe eerste helft

Antwerp begon het beste aan de partij maar had moeite om echt zijn wil op te leggen. Dat kwam niet alleen door de goede organisatie bij Charleroi maar toch ook bij onnauwkeurigheden in de opbouw bij de regerende landskampioen. Na enkele minuten was Ekkelenkamp er dichtbij met een kopbal maar verder moest Antwerp het hebben van flauwe afstandsschoten.

© photonews

Charleroi kwam naarmate de wedstrijd vorderde beter en beter in de wedstrijd en dat resulteerde vooral in de laatste tien minuten voor de rust voor enkele gevaarlijke acties met voorzal een bedrijvige Mbenza; Bute bedreigen lukte de Zebra's echter niet.

Charleroi tweemaal op voorsprong

De tweede helft begon nagenoeg met een kopie van de eerste want Ekkelenkamp mocht meteen richting doel koppen, ditmaal besloot de Nederlander nipt over.

Aan de overkant was het enkele minuten later wel raak. Dragsnes kreeg veel ruimte op de linkerflank en trok de aandacht naar zich toe bij het in de 16 dribbelen waardoor Stulic aan de tweede paal ontsnapte aan de Antwerp-defensie. De Serviër kon daardoor de voorzet van Dragsnes van dichtbij in doel tikken.

© photonews

Lang duurde de voorsprong van Charleroi echter niet. Na een lange pass van Aldweireld nam Ekkelenkamp het leer na een controle met het hoofd de 16 in. De hoek was scherp maar Ekkelenkamp werkte mooi overhoeks af, Koffi stond aan de grond genageld.

Het was alsof de rustige eerste helft een voorbode was voor een drukke tweede helft want beide ploegen hadden er duidelijk zin in gekregen. Na een heet standje voor het Antwerp-doel volgde een heet standje voor het Charleroi-doel. En plots werd het spel stilgelegd door Wesli De Cremer want hij moest naar het VAR-scherm gaan kijken.

Vermeeren kreeg een afstandsschot van Morioka namelijk tegen zijn arm en na het bekijken van de beelden besloot De Cremer om de bla op de stip te leggen. Butez dook de juiste kant op bij de elfmeter maar had geen kans op de harde strafschop van Ilaimaharitra.

© photonews

Antwerp tweemaal langszij

Van Bommel besloot in te grijpen met een driedubbele wissel en die rendeerde want nadat de poging van Ejuke werd afgeweerd kwam de bal bij de jonge Ilenikhena terecht. Die besloot staalhard in de bovenhoek. Bij Charleroi zagen ze bij de balverovering op Ilaimaharitra echter een fout die niet gegeven werd. Mazzu maakte het te bont langs de lijn en kreeg een rode kaart.

Derde keer goede keer

© photonews

Ook Antwerp-trainer Mark Van Bommel had enkele minuten later wat geroepen en kreeg ook een rode kaart. Zo kon hij niet toekijken wanneer Charleroi een nieuwe penalty versierde door een fout van Balikwisha op de doorgebroken Mbenza. Ilaimaharitra koos ditmaal voor de andere hoek en zorgde ervoor dat Charleroi voor de derde keer op voorsprong kwam.

Ditmaal definitief waardoor de Zebra's in de stand de top 10 binnen komen en naar boven mogen kijken. Antwerp blijft trappelen in de subtop en zal met het oog op de Champions League-partij tegen Porto liever wat vertrouwen getankt hebben.