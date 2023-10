Dominant KRC Genk heeft geen kind aan KV Mechelen dat voor de vijfde keer op rij niet kan winnen

KRC Genk heeft zondagmiddag met 4-0 gewonnen van een tam KV Mechelen. Doelpunten van Bonsu Baah, Bryan Heynen, Bilal El Khannouss en Ait El-Hadj.

Clubvoetbal is eindelijk terug, ook voor KRC Genk en KV Mechelen die het zondagmiddag tegen elkaar opnamen. Bij KRC Genk kreeg Hrosovsky terug de voorkeur op Galarza. Ook Bonsu Baah startte in de plaats van Fadera. Bij Mechelen komen Mukau en Hairemans in de ploeg.

KRC Genk begon zoals verwacht zeer dominant aan de wedstrijd. Met veel balbezit werd KV Mechelen vooral van de bal gehouden. Na een dik kwartier opende Bonsu Baah de score.

Zeqiri trapte op doel maar Coucke redde de bal in eerste instantie. Baah volgde goed mee en legde de 1-0 beheerst in doel.

Ook na het doelpunt bleef Genk dominant voetbal brengen waar Malinwa weinig kon tegenover zetten. Vlak voor rust maakte Genk-kapitein Heynen er 2-0 van. El Khannouss schilderde een vrije trap op het hoofd van McKenzie die op zijn beurt voor brengt voor Heynen. Hij hoeft de bal er enkel nog in te tikken.

Het begin van de tweede helft was voor Mechelen, dat duidelijk meer gemotiveerd uit de kleedkamer kwam. Schoofs kreeg een uitgelezen kans op de 2-1, maar kopte van dichtbij op Vandevoordt. De Limburgers speelden duidelijk een versnelling lager dan in de eerste helft.

Na 75 minuten spelen maakte El Khannouss er 3-0 van. Hij ging op de een of andere manier voorbij drie Mechelen-verdedigers in het strafschopgebied. Eén-op-één met Coucke mist hij niet.

Andi Zeqiri leek bijna het doelpunt te voorkomen toen hij ploegmakker El Khannouss vlak voor zijn schot omver maaide. Vanaf toen was de wedstrijd echt gespeeld. Vlak voor het einde trapte El Hadj de bal nog op magistrale wijze in de bovenhoek. Eindstand 4-0.

Zo klimt Racing Genk naar de vierde plaats. KV Mechelen kan voor de vijfde keer op rij niet winnen. De club blijft steken op een voorlopige 12e plaats. OH Leuven kan bij winst tegen STVV zo over Mechelen komen.