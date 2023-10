Westerlo ondanks gelijkmaker in 94ste minuut opnieuw hekkensluiter, vooral Bolat slaakt wel zucht van opluchting

Een week na de zege van Westerlo tegen KVK doen beide teams weer haasje-over. De hekkensluiter in de Jupiler Pro League is dus Westerlo, ook al maakte het in het Edmond Machtensstadion nog in extremis gelijk.

Nadat Michiel Allaerts - zoon van - zijn debuutmatch als ref op het hoogste niveau op gang floot, trok Westerlo meteen naar voren. Dat duurde slechts enkele minuten, waarna RWDM het commando overnam. Halfweg stond het wel nog altijd 0-0. Bij de thuisploeg was het spel iets te statisch, de Kemphanen misten vooral rust aan de bal.

Het was dus een wedstrijd met wisselende kansen. Letterlijk, want het had wel degelijk gekund om in de eerste helft te scoren. Gueye kopte een voorzet van Camara tegen de paal. Aan de overzijde stuitte Daci twee keer in één fase op Defourny, die eerst met zijn handen en daarna met zijn lichaam genoeg deed om een tegentreffer te vermijden.

Het teveel aan slordigheden langs beide kanten maakten het niet echt een genietbare affiche. Als er één ploeg was die na de koffie het offensief zocht, was het wel opnieuw RWDM. Uiteindelijk lukte het toch voor de Molenbekenaren: na een knap hakje van Camara schoot Sanchez de 1-0 onder Bolat, die niet vrijuit ging.

Een bleek voor de dag komend Westerlo kreeg toch nog de kans om met een punt naar huis te gaan. Matsuo trapte van dichtbij, maar Defourny kon nog redding brengen. Dat deed Bolat aan de overkant ook met de vuisten op een schot van Rikelmi.

Gueye was met een kopbal wel nog dicht bij de 2-0: Bolat redde onorthodox en de bal botste ook nog op de dwarsligger. Geen 2-0, maar het werd wel 1-1. In de 94ste minuut verloor RWDM Yow uit het oog en de invaller schoot de gelijkmaker in de rechterbenedenhoek. Desondanks is Westerlo na wel opnieuw laatste.