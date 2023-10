RWDM speler Florent Sánchez weet waar het schoentje knelt: "We moeten een balans tussen die twee vinden"

RWDM speelde zaterdag thuis 1-1 gelijk tegen rode lantaarn Westerlo. Middenvelder Florent Sánchez benoemde het probleem.

De wedstrijd tussen RWDM en Westerlo eindigde in een 1-1 gelijkspel. Florent Sánchez opende in de 65ste minuut de score voor RWDM. Pas in de allerlaatste minuut wist Westerlo nog gelijk te maken via Griffin Yow.

Met een gelijkspel schieten beide ploegen niet veel op. RWDM staat momenteel elfde in de stand, net boven de degradatiezone. Westerlo staat dan weer helemaal laatste met slechts zeven punten uit elf wedstrijden.

In een interview bij Sudinfo reageerde Florent Sánchez op de wedstrijd: “Het is echt een grote teleurstelling, want we hadden het moeilijkste deel gedaan. In de eerste helft was het ingewikkeld, maar in de tweede konden we de score openen. En opnieuw laten we ons vangen in de extra tijd. We zijn niet sterk genoeg. We mogen uiteindelijk geen doelpunt tegen krijgen."

“We moeten een balans tussen die twee vinden. Vooruit blijven gaan, zoals we de hele wedstrijd doen, want als we te veel achteruit gaan, krijgen we te veel acties tegen en dan krijgen we doelpunten tegen”.