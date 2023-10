Het schokeffect na vertrek Marc Brys? Leuven klimt met klinkende zege over KVM en Eupen en uit de play-off-3-zone

OH Leuven stuurde Marc Brys ruim een week geleden de laan uit. Een schokeffect is altijd de beoging van zo'n trainersontslag, maar zou dat er ook komen wanneer STVV een bezoek bracht aan het King Power Stadium aan Den Dreef? Het antwoord op die vraag is geheel positief.

Interim-coach Vanhemel stuurde Leuven in eenzelfde formatie als STVV het veld op. Voorts was de instructie duidelijk om de diepgang rechtdoor te zoeken. In de eerste tien minuten trapte Vlietinck al raak, na afgezonderd te zijn door Schrijvers. Het was ook wel buitenspel van Vlietinck. De treffer van Nsingi daarentegen telde wél.

© photonews

Maziz stuurde Nsingi alleen op doel af en de aanvaller schoof de 1-0 koelbloedig binnen. Deze momenten van dreiging hielpen OHL om het allemaal onder controle te houden tegen STVV, dat beter aan de match was begonnen. Wanneer Van Helden Brunes dan ook nog neertrok na een voorzet van Maziz, lonkte de thuiszege al.

© photonews

Schrijvers joeg de 2-0 van op de stip alvast hoog in de netten. Leuven trok nadien achteruit, zonder ook maar één keer in de problemen te komen. Kregen we een ander spelbeeld na rust? Wel, de Truienaars gingen alvast met meer overtuiging om met hun balbezit en voerden de druk nog op. Ze kochten er alleen niets voor.

En jawel, bij de eerstvolgende tegenprik lag aan de overkant de 3-0 in het mandje. Mendyl schoot na een fraaie passeerbeweging de derde Leuvense treffer onder Suzuki - die had zeker beter moeten doen - binnen. Het Leuvens feestje kon dan al ingezet worden. Het heroptreden van Maertens na een lange revalidatie was bonus.

© photonews

Mendyl had zelf nog wel zin in een persoonlijk toetje en deed de netten nog tweemaal trillen. Evenveel keer ging de vlag omhoog voor buitenspel. De eerste keer terecht, de tweede keer corrigeerde de VAR: toch 4-0 dus. STVV ziet het blokje ploegen uit de onderste regionen aansluiten. OHL komt weg van de laatste vier plaatsen.