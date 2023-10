Wat liep er mis bij STVV tijdens 4-0 nederlaag: "Er is een enorm probleem"

STVV heeft zondag met 4-0 verloren van OHL. Geen prettige score om een nieuwe trainingsweek mee in te gaan. Maar is er een onderliggend probleem bij de Limburgers?

Als we Stef Wijnants moeten geloven wel. Er staan volgens hem namelijk te veel jonge spelers op het veld. "Met veel jongeren tegelijkertijd spelen, dat wordt op een bepaald moment een probleem. Dat is geen schande, maar te veel jongeren voor een langere tijd in een ploeg, kan niet goed blijven gaan", vertelt Stef Wijnants bij Het Belang van Limburg.

Volgens hem lijkt het straf moesten die spelers nog in de basis blijven voor de rest van het seizoen. "Veel jongens staat vanuit het niets plots ergens. Het zou zeer uitzonderlijk zijn, moesten die er een heel seizoen lang staan."

Een bijkomend probleem is volgens Stef Wijnants dat er te veel op Koita wordt gerekend. "Er is enorm probleem als je geen doelpunten maakt. Alles hangt af van één man en dat is Koita. Er moet ook meer kwaliteit in de laatste pas, anders gaat STVV in de miserie geraken."