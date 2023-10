Verrassing: snedig Cercle Brugge dient tien Buffalo's eerste competitienederlaag van het seizoen toe

Cercle Brugge en KAA Gent stonden op zondagnamiddag tegenover elkaar in het Jan Breydelstadion. Beide ploegen konden een prima zaak doen in het klassement en dus kregen w een nerveuze wedstrijd.

KAA Gent zag Union SG winnen en was het dus aan zijn stand verplicht om ook de volle buit te pakken om de kloof met de leider niet te zien oplopen tot vijf punten. Cercle Brugge van zijn kant kon over Antwerp en Club Brugge springen en op plek vier in het klassement komen bij een overwinning.

Hong is terug

Miron Muslic koos voor Daland in plaats van Utkus achterin en Lemaréchal in plaats van Minda op het middenveld, bij Gent kregen Orban en Cuypers voorin de voorkeur op Fofana en Tissoudali. Hong is terug uit Azië en mocht ook meteen in de basiself van Vanhaezebrouck.

Na drie gelijke spelen was het alle hens aan dek voor de Buffalo's, maar in de eerste helft lieten ze daar weinig van merken tegen Cercle Brugge - een team waarvoor het dit seizoen al altijd alles of niets was: 5 keer gewonnen, 5 keer verloren.

Een schotje van de zich vaak vastlopende Gboho ging net voorlangs, een kopbal van Somers op het dak van het doel. Warleson miskeek zich aan de overkant een keer bijna op een afstandstrap, verder kwamen we niet in een snedige eerste helft.

Lopes Da Silva met de snelle voorsprong

Meteen na rust was het wel raak. De eerste uittrap werd via Denkey en Somers meteen een kans, Lopes Da Silva was de afwerker van dienst. Pech voor zowat de helft van de supporters die nog ergens in de catacomben een pintje aan het bestellen was.

Gent moest daarna komen. Vanhaezebrouck koos voor vier nieuwe spelers, met ook wat kwieke dribbels van Fofana onder meer. Watanabe kreeg een kansje, maar trapte zonder overtuiging. En daarna was het vooral Denkey die aan de overkant goede intenties liet zien, maar iets te vaak buitenspel liep of open kansen miste.

De 2-0 van Olaigbe werd afgekeurd door buitenspel van Nazinho, even daarvoor was Gandelman uitgesloten bij Gent voor inglijden met twee voeten vooruit op Daland. De Buffalo's moesten daarna vooral rekenen op een sterke Nardi om erger te voorkomen, een gelijkmaker zat er eigenlijk nooit echt in.

Meer nog: in de slotminuut kon Denkey alsnog Nardi verschalken, waarop Bert Put de wedstrijd dan maar affloot. Aan het resultaat zou het niets meer veranderen: voor de Buffalo's meteen de eerste nederlaag van het seizoen in de competitie.