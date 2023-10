Na de rode kaart: slachtoffer Daland en bezoekende coach Vanhaezebrouck reageren

Een omslagpunt kon je het niet echt noemen in de wedstrijd, maar er was wel heel wat te doen over de rode kaart voor Omri Gandelman. Terecht rood of niet? Velen lieten zich uit over de zaak.

Hein Vanhaezebrouck was op de persconferentie in Jan Breydel formeel, ook al gaf hij toe dat hij de beelden nog niet had kunnen bekijken. "Neen, het was geen rode kaart wat mij betreft."

"Omri Gandelman pakt uit met een sliding, maar wel met gebogen benen. Hij schuift onder zijn tegenstander en ging zeker niet door. Dat is geel en nooit rood wat mij betreft. Ik vond de tackle van Torunarigha zelfs iets steviger, maar die draaien ze dan wel terug."

Hoop vervlogen

"We hadden even hoop na de wissels, maar door dat rood is de hoop van die vijf minuten meteen weg. Met tien lukt het heel moeilijk tegen Cercle Brugge, dat weten we. En we verloren daarvoor al overal duels op het veld."

Ook slachtoffer Jesper Daland liet zich uit over de zaak: "Als je zelf in de tackle zit, dan is het moeilijk om meteen te kunnen oordelen. Maar het leek me ook een lichte rode kaart, we gingen allebei naar de bal. Geel was misschien logischer, maar ik weet het niet."