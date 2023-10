Schrikwekkend beeld in #CERGNT: cruciale man meteen in ambulance afgevoerd naar ziekenhuis

Het slotbeeld van Cercle Brugge - KAA Gent was misschien wel het meest schrikbarende. Paul Nardi bleef liggen na een contact met de scorende Kevin Denkey, meteen het einde van de wedstrijd.

Bert Put liet eerst nog een vijftal seconden betijen, voor hij door had dat er een ernstig probleem was met Paul Nardi. Die was na de 2-0 van Kevin Denkey in het gezicht geraakt door de knie van de scorende aanvaller.

Een hersenschudding? Dat zal onderzoek moeten uitwijzen. De doelman van KAA Gent - met een verleden bij Cercle Brugge - werd in ieder geval in een ambulance meteen afgevoerd naar het ziekenhuis voor meer onderzoek.

De supporters van De Vereniging staken hun doelman nog een hart onder de riem, zowel toen hij op het veld werd afgevoerd als wanneer hij in de ambulance werd gebracht. Het was in ieder geval een schrikbarend momentje.

We wensen Paul Nardi alvast veel beterschap en hopen op een voorspoedig herstel voor de doelman van de Buffalo's.