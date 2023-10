Crisis nabij? Club Brugge verliest nu ook tegen hekkensluiter KV Kortrijk met kleinste verschil

KV Kortrijk heeft voor de tweede keer op rij thuis gewonnen, het klopte Club Brugge met 1-0. Voor Club de tweede nederlaag op rij en de vijfde wedstrijd zonder zege.

Club Brugge had voor de interlandbreak een nederlaag geleden op Sclessin en moest nu op bezoek bij hekkensluiter KV Kortrijk. De Kortrijkzanen wonnen hun laatste thuismatch tegen Cercle Brugge met 2-1.

De Bruggelingen begonnen goed, Thiago trapte al na vijf minuten op de paal. Na tien minuten dan een discutabele fase. Mignolet torpedeerde de doorgebroken El Idrissy net buiten de zestien. Gelukkig voor Mignolet stonden nog een paar verdedigers achter hem en kwam hij weg met geel.

Club had wel overwicht en creëerde ook wel wat kansen. Nusa had na een halfuur de beste kans, zijn schot werd door doelman Vandenberghe nog tegen de lat geduwd. Kortrijk reageerde daarna via Ojo, zijn schot ging voorlangs.

Niet veel later profiteerde de thuisploeg van balverlies van Vetlesen op het middenveld. Henen pikte op, stak het halve veld over en bediende Davies. De Welshman twijfelde niet en schoof de verrassende 1-0 gekruist voorbij Mignolet.

Club vindt de weg naar doel niet

Na de rust probeerde Club wel, maar echt kansen kwamen daar niet echt uit. Thiago kreeg een grote kans nadat De Neve en Silva naast de bal trapten, maar de Braziliaan benutte die kans niet. Maar twintig minuten voor tijd kreeg Club een penalty na een fout van Kana op Thiago.

Skov Olsen eiste de bal op, maar liet de gelijkmaker liggen. De Deen trapte wild over, naar het beeld van de wedstrijd van Club. Onyedika had vijf minuten voor tijd nog een grote kans met Onyedika, maar doelman Vandenberghe pakte uit met een goede redding.

Het bleef 1-0, voor KV Kortrijk na een zege tegen Cercle Brugge twee speeldagen geleden opnieuw een zege tegen een Brugse ploeg. Club verliest voor een tweede keer op rij, de vijfde wedstrijd op rij zonder zege.