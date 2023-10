Crisis compleet: Slechtste competitiestart in 40 jaar bij Club Brugge

Club Brugge verloor zaterdagavond met 1-0 van Kortrijk. Door dit resultaat lijkt de crisis bij blauw-zwart compleet.

Het ziet er niet rooskleurig uit bij Club Brugge. Zo heeft blauw-zwart zijn slechtste competitiestart in wel 40 jaar. Hans Vanaken noemde 'crisis' een groot woord na afloop, al lijkt het er toch wel op.

"Sorry aan de jongens. Zij verdienen zoveel meer." Dat waren de woorden van Club-coach Ronny Deila na afloop. Hij bekent daarmee schuld voor de nederlaag. Hoe lang zal het zo nog doorgaan voor Club Brugge? Als het tegen Kortrijk nu niet lukt, zal het dan wel lukken tegen Antwerp en Union SG, de volgende twee competitie wedstrijden?

Op een antwoord zullen we nog even moeten wachten, al zal het voor Ronny Deila in ieder geval zweten langs de zijlijn worden. Hij kon met Club ondertussen al vijf competitiewedstrijden op rij niet winnen. De laatste twee eindigden zelfs in een nederlaag. Het wordt nog afwachten hoeveel vertrouwen de club blijft hebben in Deila.