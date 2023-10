Gert Verheyen weet wat er mist bij dit Club Brugge

Club Brugge heeft zaterdag met 1-0 verloren van KV Kortrijk. Het ziet er steeds slechter uit voor blauw-zwart.

Ook Gert Verheyen ziet dat het niet loopt bij Club. Tijdens de rust viel hem iets op aan het spel van de Bruggelingen. "Ze kunnen veel anders doen dan wat ze deden. Ze doen het zeker niet slecht of verkeerd. Al mis ik de echte drang", vertelde hij bij DAZN.

"Dat verpletterende aanvalswerk is er niet bij. Dat valt toch heel erg op. Het is toch opvallend bij een ploeg van Deila, waar net die drive een kenmerk is van hem", gaat de voormalige voetballer en trainer verder.

Verheyen vindt het Club Brugge van nu gewoon niet goed genoeg. "Het verschil met Kortrijk was heel groot, zij gingen wel tot het uiterste. Dit Club Brugge is op dit moment niet goed genoeg. Ze pakken hun momenten niet en er zit gewoon te weinig beleving in deze ploeg. Dat is mijn gevoel."

Club Brugge kende zijn slechtste competitiestart in 40 jaar met 16 op 33. Dat is net minder dan de helft van de punten.