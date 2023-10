Man van de match Bilal El Khannouss heeft mooie woorden voor ploegmaat: "Hij gaat een mooie toekomst tegemoet"

KRC Genk heeft zondagmiddag met 4-0 gewonnen van KV Mechelen. De man die uitblonk bij de thuisploeg was opnieuw Bilal El Khannouss. Hij werd door de Genk-supporters weer verkozen tot 'Man of the Match'.

Malinwa zette geen blok tegen Genk dat zoals gebruikelijk mooi voetbal wilde brengen. "Mechelen speelt een beetje hetzelfde als ons. Ze geven ook veel ruimtes weg, het waren twee ploegen die wilden voetballen. Die ruimtes hebben we vandaag dan ook goed benut", begon El Khannouss na afloop.

De 18-jarige middenvelder scoorde zijn derde van het seizoen. Hij kwam in een goede positie om te scoren en deed dat na een gewaagde dribbel. Speelt hij nu wat anders dan vorig seizoen? "Het voelt niet anders aan nu, maar het is gewoon een mindset. En die mindset had ik vorig jaar niet."

Een andere 18-jarige scoorde zijn eerste in een Genk-shirt. Bonsu Baah volgde goed op een schot van Zeqiri en plaatste de bal mooi in de korte hoek. "Bonsu (Baah n.v.d.r) is een hele goede voetballer. Hij is nog erg jong en heeft nog veel potentieel. Als hij gewoon rustig blijft dan denk ik dat hij een mooie toekomst tegemoet gaat", heeft El Khannouss over zijn ploeggenoot te zeggen.

Het lijkt ook steeds meer vanzelf te gaan bij de middenvelder. "Het zit in mijn hoofd, ik werk een beetje aan alles. Ik train zelfs op stilstaande fases. Af en toe gewoon een paar ballen trappen. Beetje afwerken, beetje acties, ..."