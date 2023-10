🎥 Goudhaantje van Antwerp, George Ilenikhena, opent zijn rekening met een pareltje

Terwijl dat Vincent Janssen moeilijk de weg naar doel vindt heeft George Ilenikhena zijn rekening geopend voor Antwerp.

Mark Van Bommel laat George Ilenikhena met mondjesmaat kennismaken met het voetbal in de Jupiler Pro League. De 17-jarige aanvaller krijgt zo de kans om te wennen aan het profvoetbal. Op zaterdagavond opende hij zijn rekening voor de 'Great Old'.

Antwerp moest scoren om niet met lege handen terug te keren uit Charleroi. In de 75ste minuut mocht hij invallen en amper twee minuten later maakte hij zijn eerste doelpunt voor Antwerp. Hij trapte de bal wonderschoon in de winkelhaak en zo stond het 2-2.

Via de stip kon Sporting Charleroi echter nog scoren en zo de drie punten in eigen huis houden. Het doelpunt van Ilenikhena bracht dus geen zoden aan de dijk al zal de jongeling wel heel tevreden zijn dat hij zijn rekening kon openen.