Datum: 17/08/2025 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 4
Antwerp moet blij zijn met een punt tegen Charleroi dankzij blunderende Delavallee
Op de vierde speeldag speelde Antwerp op bezoek bij Charleroi. Stef Wils kon niet rekenen op Gyrano Kerk. De Nederlander sukkelde met een lichte blessure. Bij Charleroi stond Nikola Stulic opnieuw tussen de lijnen na zijn schorsing.

Antwerp kende al een degelijke start van de competitie. De Great Old speelde gelijk tegen Genk en Union en won thuis tegen OHL. Tegen Charleroi gingen de mannen van Stef Wils op zoek naar acht op twaalf.

Blunder van Delavallee

Antwerp nam de bovenhand in de wedstrijd en kwam na dertien minuten spelen dan ook verdiend op voorsprong. Delavallee blunderde en gaf de bal zomaar aan Doumbia. Die gaf mee met Adekami, die draaide en schoot de bal koelbloedig voorbij de doelman tegen de touwen.

Charleroi zag de bui hangen en nam de wedstrijd in handen. De Waalse club had de bovenhand en dat resulteerde ook in de terechte gelijkmaker van Guiagon. De Afrikaanse aanvaller krulde de bal knap in de verste hoek.

VAR-tussenkomst redde Charleroi

In de tweede helft zorgden beide teams voor enkele kansen. Antwerp mocht even dromen van een strafschop. Scheidsrechter Bourdeaud'hui zag handspel van Petris en wees naar de stip. De VAR zag er geen graten in en riep de scheidsrechter naar het scherm. Gevolg: geen strafschop voor Antwerp.

Het spel ging goed op en neer, maar een winnend doelpunt bleef uit. Een verdiend 1-1 gelijkspel was de eindstand. Beide ploegen schieten er weinig mee op. Zowel Antwerp als Charleroi telt na vier speeldagen nu maar liefst drie gelijke spelen. 

Opstellingen

Charleroi Charleroi
  Speler G Beoordeel
Ousou Aiham 90' -
Romsaas Jakob Napoleon A 81' -
5 Camara Etienne 90' -
10 Guiagon Parfait 90' -
17 Bernier Antoine   85' -
19 Stulic Nikola 90' -
22 Titraoui Yacine 90' -
24 Nzita Mardochee   90' -
55 Delavallee Martin 90' -
95 Keita Cheick 90' -
98 Petris Jeremy 90' -
  Bank G Beoordeel
Khalifi Yassine -  
Colassin Antoine   9'  
Mbemba Freddy 5'  
7 Mbenza Isaac -  
15 Dragsnes Vetle -  
29 Rogelj Zan -  
30 Kone Mohamed -  
39 Sow Massamba -  
56 Boukamir Amine -  

Antwerp Antwerp
  Speler G Beoordeel
4 Tsunashima Yuto 70' -
5 Foulon Daam 90' -
8 Praet Dennis 90' -
10 Balikwisha Michel Ange 81' -
18 Janssen Vincent 90' -
20 Doumbia Mahamadou A 90' -
22 Adekami Farouck  70' -
24 Somers Thibo 90' -
26 Bozhinov Rosen 90' -
33 Van Den Bosch Zeno   90' -
91 Lammens Senne 90' -
  Bank G Beoordeel
2 Corbanie Kobe -  
15 Thoelen Yannick -  
16 Benítez Mauricio -  
19 Urinboev Mukhammadali -  
23 Bijl Glenn -  
30 Scott Christopher -  
43 Hamdaoui Youssef 9'  
54 Renders Semm -  
75 Verstraeten Andreas 20' -
92 David Gabriel   20' -
Herbeleef Charleroi - Antwerp

