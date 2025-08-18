Antwerp blijft zoeken naar versterking op één specifieke positie: daar moet er ook iets bij

Antwerp blijft zoeken naar versterking op één specifieke positie: daar moet er ook iets bij
Foto: © photonews

Met een 1-1-gelijkspel op Charleroi kan Antwerp leven, maar de prestatie liet opnieuw te wensen over. Vooral offensief is er nog werk aan de winkel. De vraag stelt zich of de komst van Marwan Al-Sahafi snel voor extra dynamiek kan zorgen.

Na vier speeldagen is Antwerp nog steeds ongeslagen, net als Union, STVV en KV Mechelen. Toch hinkt de ploeg van Stef Wils achterop: met een 6 op 12 staat het voorlopig onderaan dat rijtje. Net als tegen Union en Genk bleef het ook in Charleroi bij een gelijkspel, telkens 1-1.

Te weinig kansen

“Mixed feelings”, zo vatte Wils het na afloop samen. “We kwamen verdiend op voorsprong, maar nadien deden we niet meer wat we moesten doen. Tijdens de rust heb ik de jongens gevraagd opnieuw in hun taken te spelen. Ik zag wel een reactie, maar verder dan wat middenveldspel kwamen we niet. We creëerden gewoon te weinig kansen.”

Verdedigend bleef Antwerp overeind, al liep niet alles vlekkeloos. Tsunashima en Bozhinov maakten foutjes in de zestien en bij de gelijkmaker van Guiagon mocht er scherper verdedigd worden. Maar het grote probleem zat voorin: Janssen miste scherpte, Balikwisha kwam niet in het stuk voor en ook standaardsituaties leverden niets op. Alleen Thibo Somers kon sporadisch iets brengen vanaf de flank.

Centrumspits moet erbij

Gelukkig voor Antwerp toonde Farouck Adekami zich opnieuw trefzeker. De 19-jarige Ivoriaan, die mocht starten omdat Kerk niet fit was, scoorde voor de tweede week op rij. “Hij is sterk één op één en een goede afwerker”, klonk het lovend bij Somers. Toch beseft Antwerp dat de jonge spits tijd en begeleiding nodig heeft.

Daarom blijft extra aanvallende versterking een prioriteit. Al-Sahafi wacht nog op de administratieve afronding van zijn transfer en werkt intussen aan zijn conditie in een hotel in Antwerpen. Daarnaast blijft de club actief zoeken naar een centrumspits.

Antwerp
Charleroi

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 4-1 Westerlo Westerlo

