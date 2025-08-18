Charleroi kaapt spits weg bij andere JPL-club: Rik De Mil zegt wat hij ervan vindt

Charleroi kaapt spits weg bij andere JPL-club: Rik De Mil zegt wat hij ervan vindt
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Aurélien Scheidler is onderweg naar Charleroi. Rik De Mil had het over zijn mogelijke toekomstige speler besproken tijdens een persconferentie.

Enkele uren voor de wedstrijd van Charleroi bevestigde Vincent Euvrard na de nederlaag tegen Anderlecht: Aurélien Scheidler heeft inderdaad zijn laatste wedstrijd gespeeld in de kleuren van Dender. De Franse aanvaller, afgelopen zomer definitief gekocht, lijkt nu echt op weg naar Charleroi.

Een transferbedrag tussen 1,5 en 2 miljoen euro wordt genoemd, de deal bevindt zich in de laatste rechte lijn. De nabijheid van de witte rook zorgde er zelfs voor dat Rik De Mil er een vraag over kreeg.

"Hij kan veel brengen gezien onze speelstijl, hij heeft een goed profiel. Hij is iemand die sterk is in de lucht maar ook technisch. Hij heeft scorend vermogen, hij is hardwerkend, blijkbaar is hij een heel goede kerel. Maar het is nog niet officieel", zei de coach tijdens de persconferentie.

En wat met Stulic bij Charleroi?

Het is moeilijk om de komst van Scheidler los te koppelen van de situatie van Nikola Stulic. De Serviër, terug van schorsing en zeer waardevol in zijn combinatiespel, heeft een profiel dat sterk lijkt op dat van de aanvaller van Dender, die ook sterk aanwezig is in de zestienmeter door zijn postuur en scorend vermogen.

Het is geen geheim dat Stulic in de belangstelling staat na zijn doorbraak vorig seizoen. Lecce heeft bijvoorbeeld interesse getoond. Bereidt Charleroi met de komst van Scheidler zich voor op een vertrek van Stulic? Zullen de twee spelers samen spelen? Vragen waar we snel een antwoord op zullen krijgen.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Charleroi

Meer nieuws

Patrick Goots wacht op nieuwe transfer van Antwerp: "Naar zijn komst kijk ik uit"

Patrick Goots wacht op nieuwe transfer van Antwerp: "Naar zijn komst kijk ik uit"

17:40
4
Werd Charleroi bestolen tegen Antwerp? "Het is onbegrijpelijk"

Werd Charleroi bestolen tegen Antwerp? "Het is onbegrijpelijk"

16:00
9
Degryse met duidelijke waarschuwing richting Club Brugge: "Het geld moét de komende weken rollen"

Degryse met duidelijke waarschuwing richting Club Brugge: "Het geld moét de komende weken rollen"

21:40
1
Op speeldag één was hij nog de held: Rik De Mil neemt afscheid van verdediger bij Charleroi

Op speeldag één was hij nog de held: Rik De Mil neemt afscheid van verdediger bij Charleroi

18:15
Ramp in het Franse voetbal: 'Traditieclub wordt uitgesloten van alle competities en lijkt ten dode opgeschreven'

Ramp in het Franse voetbal: 'Traditieclub wordt uitgesloten van alle competities en lijkt ten dode opgeschreven'

21:20
Antwerp-trainer Stef Wils heeft duidelijke reactie na gelijkspel tegen Charleroi: "Ik sta hier met gemengde gevoelens" Reactie

Antwerp-trainer Stef Wils heeft duidelijke reactie na gelijkspel tegen Charleroi: "Ik sta hier met gemengde gevoelens"

13:00
7
'Na de miljardenclaim van Justice for Players eist Lassane Diarra zelf 65 miljoen euro van... Belgische voetbalbond'

'Na de miljardenclaim van Justice for Players eist Lassane Diarra zelf 65 miljoen euro van... Belgische voetbalbond'

20:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 18/08: Baeten - Dragsnes - Mateta Pepa

Transfernieuws en Transfergeruchten 18/08: Baeten - Dragsnes - Mateta Pepa

19:00
Peter Vandenbempt ziet waarom de twijfel nog heerst bij Antwerp: "Al die jongens zijn vraagtekens"

Peter Vandenbempt ziet waarom de twijfel nog heerst bij Antwerp: "Al die jongens zijn vraagtekens"

12:20
1
Lieven Maesschalck gaat opnieuw aan de slag met Lukaku en... zegt waar Rode Duivel aan toe is

Lieven Maesschalck gaat opnieuw aan de slag met Lukaku en... zegt waar Rode Duivel aan toe is

21:00
Is een transfer van de baan? Dit heeft Nicky Hayen te zeggen over de selectie van Ordoñez bij Club Brugge

Is een transfer van de baan? Dit heeft Nicky Hayen te zeggen over de selectie van Ordoñez bij Club Brugge

20:40
Met de groeten van Marc Degryse en... José Mourinho: Anderlecht moet deze spelers opstellen

Met de groeten van Marc Degryse en... José Mourinho: Anderlecht moet deze spelers opstellen

19:40
1
Alternatief voor Lukaku komt uit Manchester: 'Napoli praat met deze twee spitsen om Rode Duivel te vervangen'

Alternatief voor Lukaku komt uit Manchester: 'Napoli praat met deze twee spitsen om Rode Duivel te vervangen'

20:20
Heeft Anderlecht (tijdelijk) goud laten gaan? "Ik wil meer dan 20 doelpunten maken dit seizoen"

Heeft Anderlecht (tijdelijk) goud laten gaan? "Ik wil meer dan 20 doelpunten maken dit seizoen"

19:30
Met drie namen van KRC Genk en een speler van Zulte Waregem: dit is ons team van de week

Met drie namen van KRC Genk en een speler van Zulte Waregem: dit is ons team van de week

18:40
Dit kan Real Madrid niét negeren: 'Europese topclub doet bod van 100 miljoen euro (!) op aanvaller'

Dit kan Real Madrid niét negeren: 'Europese topclub doet bod van 100 miljoen euro (!) op aanvaller'

19:20
Ivan Leko greep in bij KAA Gent: spelers riskeren stevige boetes

Ivan Leko greep in bij KAA Gent: spelers riskeren stevige boetes

18:20
4
Twee Belgen (waaronder voormalig Anderlecht-talent) komen plots terecht bij... Albanese eersteklasser

Twee Belgen (waaronder voormalig Anderlecht-talent) komen plots terecht bij... Albanese eersteklasser

19:00
Dat vertrek zullen ze voelen: Standard ziet groot talent naar... Slowakije verhuizen

Dat vertrek zullen ze voelen: Standard ziet groot talent naar... Slowakije verhuizen

17:20
1
OFFICIEEL: Olivier Renard haalt nieuw veelbelovend talent naar Neerpede

OFFICIEEL: Olivier Renard haalt nieuw veelbelovend talent naar Neerpede

18:00
4
Antwerp blijft zoeken naar versterking op één specifieke positie: daar moet er ook iets bij

Antwerp blijft zoeken naar versterking op één specifieke positie: daar moet er ook iets bij

08:20
7
Marco Kana maakt doodeerlijke analyse van Anderlecht: "Ver van waar we moeten staan"

Marco Kana maakt doodeerlijke analyse van Anderlecht: "Ver van waar we moeten staan"

16:15
6
Wouter Vrancken prijst 'samenwerking' met STVV-supporters

Wouter Vrancken prijst 'samenwerking' met STVV-supporters

16:15
2
Goed nieuws voor Anderlecht met oog op cruciale wedstrijden tegen AEK Athene

Goed nieuws voor Anderlecht met oog op cruciale wedstrijden tegen AEK Athene

17:00
Er is duidelijkheid: Club Brugge sprak met Tzolis na alle transfergeruchten

Er is duidelijkheid: Club Brugge sprak met Tzolis na alle transfergeruchten

16:30
5
KAA Gent kan af van overbodige pion, al is er een zeer lastig probleem

KAA Gent kan af van overbodige pion, al is er een zeer lastig probleem

15:00
3
Grote verrassingen in selectie van Club Brugge voor CL-match tegen Rangers

Grote verrassingen in selectie van Club Brugge voor CL-match tegen Rangers

15:30
9
Hoe gaat Hasi de snelle Bertaccini dan wel gebruiken? Hij gaat twee spitsen toch eens moeten proberen

Hoe gaat Hasi de snelle Bertaccini dan wel gebruiken? Hij gaat twee spitsen toch eens moeten proberen

14:40
5
Marc Degryse vreest voor Anderlecht: "Dat kan toch niet?"

Marc Degryse vreest voor Anderlecht: "Dat kan toch niet?"

14:20
3
Verliezen de Rode Duivels nog een JPL-talent? De grote moves van... Claude Makélélé zijn begonnen

Verliezen de Rode Duivels nog een JPL-talent? De grote moves van... Claude Makélélé zijn begonnen

14:00
5
Napoli bevestigt verschrikkelijk nieuws over Romelu Lukaku: ook bondscoach Garcia vloekt

Napoli bevestigt verschrikkelijk nieuws over Romelu Lukaku: ook bondscoach Garcia vloekt

13:30
4
Westerlo gaat op deze manier héél moeilijk seizoen tegemoet: "Tegen een ploeg die eerste 3 matchen niet scoorde..."

Westerlo gaat op deze manier héél moeilijk seizoen tegemoet: "Tegen een ploeg die eerste 3 matchen niet scoorde..."

12:40
3
"Beschaamde" Neymar in tranen na historische vernedering, Santos-coach direct ontslagen

"Beschaamde" Neymar in tranen na historische vernedering, Santos-coach direct ontslagen

13:00
Was de rode kaart voor Thomas Henry terecht? "Als je wacht, begint men te twijfelen"

Was de rode kaart voor Thomas Henry terecht? "Als je wacht, begint men te twijfelen"

11:20
6
OFFICIEEL: Club Brugge betaalt miljoenen voor nieuwe aanvaller

OFFICIEEL: Club Brugge betaalt miljoenen voor nieuwe aanvaller

12:00
7
"Fraaie 8 op 12 KV Mechelen geen toeval, aanhang moet mogelijk minder voetbal slikken in ruil voor betere resultaten" Opinie

"Fraaie 8 op 12 KV Mechelen geen toeval, aanhang moet mogelijk minder voetbal slikken in ruil voor betere resultaten"

10:15
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 4-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Joske89 Joske89 over Degryse met duidelijke waarschuwing richting Club Brugge: "Het geld moét de komende weken rollen" Sv1978 Sv1978 over KVK en supportersfederatie Essevee reageren na zware vechtpartij waarbij man zwaargewond raakt 1872 1872 over Rangers lieten match bewust niet uitstellen om crisis te vermijden én tanken ondertussen ook vertrouwen in Beker jawaddedadde jawaddedadde over Marco Kana maakt doodeerlijke analyse van Anderlecht: "Ver van waar we moeten staan" jawaddedadde jawaddedadde over OFFICIEEL: Olivier Renard haalt nieuw veelbelovend talent naar Neerpede Beauvanderheyden Beauvanderheyden over 📷 'Tzolis wil wel degelijk naar Crystal Palace en Club Brugge zal toehappen' FCBalto FCBalto over Matchen tegen AEK zullen rest van seizoen Anderlecht bepalen: uitschakeling zou om deze redenen ramp zijn JVD002 JVD002 over Werd Charleroi bestolen tegen Antwerp? "Het is onbegrijpelijk" Christophe De Geyter Christophe De Geyter over KAA Gent kan af van overbodige pion, al is er een zeer lastig probleem Dirk1897 Dirk1897 over 'Na de miljardenclaim van Justice for Players eist Lassane Diarra zelf 65 miljoen euro van... Belgische voetbalbond' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved