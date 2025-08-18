Charleroi kaapt spits weg bij andere JPL-club: Rik De Mil zegt wat hij ervan vindt

Aurélien Scheidler is onderweg naar Charleroi. Rik De Mil had het over zijn mogelijke toekomstige speler besproken tijdens een persconferentie.

Enkele uren voor de wedstrijd van Charleroi bevestigde Vincent Euvrard na de nederlaag tegen Anderlecht: Aurélien Scheidler heeft inderdaad zijn laatste wedstrijd gespeeld in de kleuren van Dender. De Franse aanvaller, afgelopen zomer definitief gekocht, lijkt nu echt op weg naar Charleroi.

Een transferbedrag tussen 1,5 en 2 miljoen euro wordt genoemd, de deal bevindt zich in de laatste rechte lijn. De nabijheid van de witte rook zorgde er zelfs voor dat Rik De Mil er een vraag over kreeg.

"Hij kan veel brengen gezien onze speelstijl, hij heeft een goed profiel. Hij is iemand die sterk is in de lucht maar ook technisch. Hij heeft scorend vermogen, hij is hardwerkend, blijkbaar is hij een heel goede kerel. Maar het is nog niet officieel", zei de coach tijdens de persconferentie.

En wat met Stulic bij Charleroi?

Het is moeilijk om de komst van Scheidler los te koppelen van de situatie van Nikola Stulic. De Serviër, terug van schorsing en zeer waardevol in zijn combinatiespel, heeft een profiel dat sterk lijkt op dat van de aanvaller van Dender, die ook sterk aanwezig is in de zestienmeter door zijn postuur en scorend vermogen.

Het is geen geheim dat Stulic in de belangstelling staat na zijn doorbraak vorig seizoen. Lecce heeft bijvoorbeeld interesse getoond. Bereidt Charleroi met de komst van Scheidler zich voor op een vertrek van Stulic? Zullen de twee spelers samen spelen? Vragen waar we snel een antwoord op zullen krijgen.