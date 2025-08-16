Indrukwekkend Union domineert en wint makkelijk tegen Standard, dat meer dan een uur met tien stond

Union heeft bitter weinig problemen gekend tegen Standard. Vanaf minuut 1 was de druk van de thuisploeg te veel voor de Rouches. Dankzij het hervonden torinstinct van Kevin Rodriguez - die er twee maakte - en de rode kaart voor Thomas Henry werd het een al bij al makkelijke en logische zege.

Standard kwam met veel goeie moed afgezakt naar het Dudenpark, maar toch had Mircea Rednic een vijfmansverdediging op het veld gezet. En dat bleek niet meteen de juiste keuze. Union ruikt immers elke vorm angstzweet, wat ook snel duidelijk werd.

Union: totale controle

De druk die de Brusselaars ontwikkelden vanaf de eerste seconde was zowel indrukwekkend als typerend voor hun beste spel. Na 20 minuten hadden ze Epolo al meerdere keren aan het werk gezet. Aan de overkant stond Scherpen heel die tijd opwarmoefeningen te doen. Als Union zo speelt, is er weinig aan te doen. Maar Rednic mag verweten worden dat hij ze de ruimte gaf om het middenveld te overlopen.

Zorgane en Vanhoutte lieten het niet aan hun hart komen. Die laatste lag ook aan de basis van de openingsgoal met een goeie rush en een bal die hij in de zestien dropte. Standard kreeg het leer niet weg en Rodriguez was er als de kippen bij om zijn tweede van het seizoen te scoren. Als die ook al makkelijk het net begint te vinden...

Twee keer geel voor Henry in 8 minuten

Tot overmaat van ramp voor de Rouches moesten ze al na 26 minuten met tien verder. Spits Thomas Henry kreeg twee gele kaarten in acht minuten tijd, twee keer voor te laat komen. Een hard verdict, zeker omdat die eerste nogal snel en licht gegeven werd. Standard kreeg twee kansen die eerste helft: Nielsen werd afgeblokt door Leysen en Said schoot van kortbij huizenhoog over.

Om het met de legendarische woorden van Bob Peeters nog eens uit te drukken: "Dan weet je dat het moeilijk wordt". De tweede helft werd dan ook eenrichtingsvoetbal, één keer onderbroken door een uitbraak van Nkada. Die bleef op zijn benen staan ondanks dat Mac Allister aan hem probeerde te hangen. Als hij zich liet vallen, stond Union ook met 10.

Cadeautje voor David van Sahabo

Union omsingelde en belegerde de zestien van Standard. Het was wachten tot de bal eens goed viel. En daar zorgde Ait El Hadj voor, die Zorgane in de zestien vond met een mooie steekpass en de middenvelder speelde door tot bij Rodriguez, die zijn tweede van de avond scoorde.

Wedstrijd gespeeld uiteraard, want Standard kon eigenlijk in heel de match nooit de indruk wekken dat ze iets konden rapen. Sahabo bood de ingevallen David dan nog een derde aan op een presenteerblaadje. Of hoe noem je het anders als je een vrije trap op je eigen helft in de voeten van één van de meest gevaarlijke spitsen van de JPL speelt? Een wake up call voor Rednic en de zijnen, voor Union de bevestiging dat ze alweer op het juiste spoor zitten.