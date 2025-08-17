Anderlecht met veel moeite en dankzij Huerta voorbij Dender: experiment met Bertaccini werkte niet

Anderlecht heeft 70 minuten lang de grootste moeite gehad met Dender. Besnik Hasi had met Adriano Bertaccini voor een lichte voorhoede gekozen en dat werkte niet. Pas toen Dolberg en Huerta invielen, konden ze het verschil maken.

Over de eerste helft kunnen we kort zijn: er was één kans te zien. Angulo trapte op de lat na een wel heel goeie counter van Anderlecht. Voor de rest was het bikkelen en knokken. Besnik Hasi had Bertaccini alleen in de spits gedropt om meer intensiteit en druk vooraan te hebben.

Bertaccini alleen vooraan lukt niet

Dat werkte wel, want de pressing van paars-wit was het eerste halfuur indrukwekkend. Nadeel: er was veel te weinig présence in de zestien en er stond ook niemand om mee te combineren. Hasi maakte zich constant druk aan de zijlijn dat Bertaccini diep moest lopen, maar dat is allemaal wel heel voorspelbaar.

Hasi herviel in zou oude gewoonte: tieren en brullen op alles en iedereen die volgens hem iets fout deed. En dat waren er veel. Maar zowat elke analist en journalist moet het nu wel al aangehaald hebben: Bertaccini is geen aanvaller om alleen vooraan te staan. Daarvoor weegt hij te licht.

Dender ving het allemaal met de glimlach op. De thuisploeg zag het allemaal graag gebeuren, want van infiltraties was er ook weinig sprake omdat elke bal richting zestien makkelijk werd opgevangen. Je kon nog tot maandagmiddag voetballen zo zonder een goal te zien, want Dender was vooraan even onmondig.

Anderlecht ontsnapt twee keer

Hetzelfde spelbeeld in de tweede helft met de uitzondering dat Dender twee goeie kansen had. Een voorzet van Goncalves waaide zowaar over Coosemans... op de paal. En de doelman moest een poging van Kvet onschadelijk maken.

Hasi had genoeg gezien en bracht Dolberg en Huerta erin. Dat veranderde het spelbeeld dan toch. Dolberg dwong snel twee kansjes af. En na een versnelling van Angulo kon Huerta de rebound binnen duwen. De twee brachten soelaas voor het stereotype spel dat Anderlecht tot dan gepresenteerd had. Huerta en Dolberg moeten beiden in de basis staan, zoveel is duidelijk.

Want de kansen kwamen er nu wel. De 0-2 was ook dankzij een balverovering van Huerta, die Angulo lanceerde die met Hazard meegaf. Dat was ook de vierde van Hazard dit seizoen al. Spijtig voor Bertaccini dat hij het niet eens mocht proberen naast de sterkere Deen, want Hasi deed hem geen plezier om alleen voorin op te draven.

Nu goed, ook Verschaeren zal de bui wel voelen hangen na de invalbeurt van Huerta. De Mexicaan kan op de flank veel meer brengen. En dat zal wel moeten tegen AEK donderdag.