Datum: 17/08/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 4
Anderlecht met veel moeite en dankzij Huerta voorbij Dender: experiment met Bertaccini werkte niet
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Dender Football Complex
Foto: © photonews

Anderlecht heeft 70 minuten lang de grootste moeite gehad met Dender. Besnik Hasi had met Adriano Bertaccini voor een lichte voorhoede gekozen en dat werkte niet. Pas toen Dolberg en Huerta invielen, konden ze het verschil maken.

Over de eerste helft kunnen we kort zijn: er was één kans te zien. Angulo trapte op de lat na een wel heel goeie counter van Anderlecht. Voor de rest was het bikkelen en knokken. Besnik Hasi had Bertaccini alleen in de spits gedropt om meer intensiteit en druk vooraan te hebben.

Bertaccini alleen vooraan lukt niet

Dat werkte wel, want de pressing van paars-wit was het eerste halfuur indrukwekkend. Nadeel: er was veel te weinig présence in de zestien en er stond ook niemand om mee te combineren. Hasi maakte zich constant druk aan de zijlijn dat Bertaccini diep moest lopen, maar dat is allemaal wel heel voorspelbaar.

Hasi herviel in zou oude gewoonte: tieren en brullen op alles en iedereen die volgens hem iets fout deed. En dat waren er veel. Maar zowat elke analist en journalist moet het nu wel al aangehaald hebben: Bertaccini is geen aanvaller om alleen vooraan te staan. Daarvoor weegt hij te licht.

Dender ving het allemaal met de glimlach op. De thuisploeg zag het allemaal graag gebeuren, want van infiltraties was er ook weinig sprake omdat elke bal richting zestien makkelijk werd opgevangen. Je kon nog tot maandagmiddag voetballen zo zonder een goal te zien, want Dender was vooraan even onmondig.

Anderlecht ontsnapt twee keer

Hetzelfde spelbeeld in de tweede helft met de uitzondering dat Dender twee goeie kansen had. Een voorzet van Goncalves waaide zowaar over Coosemans... op de paal. En de doelman moest een poging van Kvet onschadelijk maken.

Hasi had genoeg gezien en bracht Dolberg en Huerta erin. Dat veranderde het spelbeeld dan toch. Dolberg dwong snel twee kansjes af. En na een versnelling van Angulo kon Huerta de rebound binnen duwen. De twee brachten soelaas voor het stereotype spel dat Anderlecht tot dan gepresenteerd had. Huerta en Dolberg moeten beiden in de basis staan, zoveel is duidelijk.

Want de kansen kwamen er nu wel. De 0-2 was ook dankzij een balverovering van Huerta, die Angulo lanceerde die met Hazard meegaf. Dat was ook de vierde van Hazard dit seizoen al. Spijtig voor Bertaccini dat hij het niet eens mocht proberen naast de sterkere Deen, want Hasi deed hem geen plezier om alleen voorin op te draven.

Nu goed, ook Verschaeren zal de bui wel voelen hangen na de invalbeurt van Huerta. De Mexicaan kan op de flank veel meer brengen. En dat zal wel moeten tegen AEK donderdag.

Opstellingen

FCV Dender EH FCV Dender EH
  Speler G Beoordeel
3 Pupe Joedrick 52' -
5 Marijnissen Luc 90' -
11 Scheidler Aurélien 90' -
16 Kvet Roman 90' -
17 Mbamba Noah 74' -
18 Rodes Nathan 90' -
22 Fredrick Benjamin 82' -
24 Viltard Malcolm 74' -
34 Verrips Michael 90' -
44 De Fougerolles Luc 82' -
88 Ferraro Fabio 90' -
  Bank G Beoordeel
7 Goncalves Bryan   38' -
10 Dion Moïse Sahi 8'  
15 Koton Krzysztof -  
20 Hrnčár David 8'  
21 Cools Kobe -  
26 Oratmangoen Ragnar 16' -
30 Dietsch Guillaume -  
67 Moutha-Sebtaoui Nail -  
77 Nsimba Bruny 16' -

Anderlecht Anderlecht
  Speler G Beoordeel
3 Hey Lucas 90' 5
6 Augustinsson Ludwig 90' 6
10 Verschaeren Yari 61' 5
11 Hazard Thorgan 88' 7
19 Angulo Nilson A A 88' 8
24 Llansana Enric   90' 6
26 Coosemans Colin 90' 6
55 Kana Marco 90' 6
74 De Cat Nathan 81' 6
79 Maamar Ali 90' 5
91 Bertaccini Adriano 61' 6
  Bank G Beoordeel
5 N'Diaye Moussa -  
12 Dolberg Kasper 29' 6
13 Saliba Nathan-Dylan 9'  
16 Kikkenborg Mads -  
20 Vazquez Luis -  
21 Huerta César 29' 7
29 Stroeykens Mario 2'  
58 Özcan Yasin -  
83 Degreef Tristan 2'  
