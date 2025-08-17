Cercle Brugge boekt zijn eerste zege en smeert Westerlo héél pijnlijke nederlaag aan

Cercle Brugge heeft zondagavond met 4-1 van KVC Westerlo gewonnen. De Vereniging had genoeg aan enkele sterke minuten in de eerste helft om de Kemphanen een pak slaag te geven.

Cercle Brugge ontving zondagavond KVC Westerlo. Magnée kwam in de ploeg bij Cercle Brugge. Coach Issame Charaïbehield het vertrouwen bij de bezoekers.

De wedstrijd kwam meteen goed op gang, nadat beide ploegen elkaar eerst wat moesten aanvoelen. Al snel werd duidelijk dat Westerlo de druk wou opvoeren. De Kemphanen kwamen naar Jan Breydel om hun aanvallend spel te brengen.

Cercle-doelman Maxim Delanghe werd belaagd met schoten. Hij moesten knallen van Yow en Alcocer tegenhouden. Rond minuut 25 moest Delanghe twee keer tussenkomen bij een vrije trap van Westerlo. Even later trapte Sakamoto maar net naast.

Cercle moest vooral verdedigen, maar één counter was genoeg om de wedstrijd te doen kantelen. Gerkens kon een tegenaanval mooi afwerken. Zijn doelpunt werd hem gepresenteerd door Nazinho. Westerlo was van slag, en dat bleek.

Twee minuten later was het opnieuw prijs voor de Vereniging. Westerlo stond gewoonweg kinderlijk te verdedigen, en moest dat meteen cash betalen. Ngoura werkte af na een mooi balletje van Agyekum. Na 45 minuten zat Westerlo diep, diep in de miserie.

Na de rust greep Charaï in met enkele wissels, maar veel verbetering zagen we niet. Echt goed verliep het niet voor de bezoekers, die pas in minuut 70 konden antwoorden op de Vereniging. Alcocer scoorde toen de 3-1. In de blessuretijd scoorde nieuwkomer Adewumi nog de 4-1 voor Cercle Brugge.

Door deze nederlaag blijft Westerlo met een 3 op 12 achter. De Kemphanen kregen niet altijd wat ze verdienden, maar het zijn de punten die tellen. Cercle Brugge boekt na een gelijkspel en twee nederlagen zijn eerste overwinning van het seizoen.