Cercle Brugge boekt zijn eerste zege en smeert Westerlo héél pijnlijke nederlaag aan
Foto: © photonews

Cercle Brugge heeft zondagavond met 4-1 van KVC Westerlo gewonnen. De Vereniging had genoeg aan enkele sterke minuten in de eerste helft om de Kemphanen een pak slaag te geven.

Cercle Brugge ontving zondagavond KVC Westerlo. Magnée kwam in de ploeg bij Cercle Brugge. Coach Issame Charaïbehield het vertrouwen bij de bezoekers. 

De wedstrijd kwam meteen goed op gang, nadat beide ploegen elkaar eerst wat moesten aanvoelen. Al snel werd duidelijk dat Westerlo de druk wou opvoeren. De Kemphanen kwamen naar Jan Breydel om hun aanvallend spel te brengen.

Cercle-doelman Maxim Delanghe werd belaagd met schoten. Hij moesten knallen van Yow en Alcocer tegenhouden. Rond minuut 25 moest Delanghe twee keer tussenkomen bij een vrije trap van Westerlo. Even later trapte Sakamoto maar net naast.

Cercle moest vooral verdedigen, maar één counter was genoeg om de wedstrijd te doen kantelen. Gerkens kon een tegenaanval mooi afwerken. Zijn doelpunt werd hem gepresenteerd door Nazinho. Westerlo was van slag, en dat bleek.

Twee minuten later was het opnieuw prijs voor de Vereniging. Westerlo stond gewoonweg kinderlijk te verdedigen, en moest dat meteen cash betalen. Ngoura werkte af na een mooi balletje van Agyekum. Na 45 minuten zat Westerlo diep, diep in de miserie.

Na de rust greep Charaï in met enkele wissels, maar veel verbetering zagen we niet. Echt goed verliep het niet voor de bezoekers, die pas in minuut 70 konden antwoorden op de Vereniging. Alcocer scoorde toen de 3-1. In de blessuretijd scoorde nieuwkomer Adewumi nog de 4-1 voor Cercle Brugge.

Door deze nederlaag blijft Westerlo met een 3 op 12 achter. De Kemphanen kregen niet altijd wat ze verdienden, maar het zijn de punten die tellen. Cercle Brugge boekt na een gelijkspel en twee nederlagen zijn eerste overwinning van het seizoen.

Opstellingen

Cercle Brugge
  Speler
6 Agyekum Lawrence A 87'
9 Ngoura Steve ⚽ ⚽ 82'
11 Minda Alan 73'
15 Magnée Gary 90'
18 Gerkens Pieter 88'
20 Nazinho Flavio A 90'
21 Delanghe Maxime 90'
28 Van der Bruggen Hannes 90'
37 Diop Edan 90'
66 Ravych Christiaan 90'
90 Kakou Emmanuel 73'
  Bank
Adewumi Oluwaseun 17'
1 Warleson  
3 Utkus Edgaras 17'
4 Gomis Dalangunypole  
8 Erick 3'  
12 Konate Valy  
19 Diaby Ibrahima 8'  
22 Bayo Alama 2'  
27 De Wilde Nils  

Westerlo
  Speler
13 Sakamoto Isa 45'
18 Yow Griffin 60'
22 Reynolds Bryan 74'
25 Rommens Tuur 90'
33 Neustädter Roman 45'
34 Haspolat Dogucan 90'
39 Van Den Keybus Thomas 90'
40 Bayram Emin   90'
77 Alcocer Josimar 90'
90 Nacho Ferri 90'
99 Jungdal Andreas 90'
  Bank
Mbamba-Muanda Lucas  
Kimura Seiji 45'
Cordero Antoñito 16'
4 Lapage Amando  
8 Sydorchuk Sergiy  
11 Mebude Adedire 30'
14 Vaesen Kyan 45'
23 Mbamba Lucas  
30 Vanlangendonck Koen  
46 Piedfort Arthur  
Herbeleef Cercle Brugge - Westerlo

