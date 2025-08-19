Westerlo-coach Charaï is scherp na nieuwe tegenslag: "Dat mag nooit"

Westerlo-coach Charaï is scherp na nieuwe tegenslag: "Dat mag nooit"
Foto: © photonews

KVC Westerlo kende een zwakke seizoensstart met slechts 3 op 12 en een zware 4-1 nederlaag tegen Cercle. Coach Issame Charaï eist meer scherpte en focus van zijn ploeg in de komende weken.

KVC Westerlo begon niet goed aan het nieuwe seizoen. De Kemphanen pakten 3 op 12 na vier wedstrijden en moeten al achtervolgen. De 4-1 nederlaag tegen Cercle Brugge heeft erin gehakt.

"Ik ben enorm teleurgesteld", zegt coach Issame Charaï bij Gazet van Antwerpen. "De eerste dertig minuten waren goed en hadden we controle. Zeker als je de schoten op doel en hoekschoppen telde. Maar we scoorden niet."

"In een omschakelingsmoment gaven we te veel ruimte weg op links, dekten we niet door en verdedigden we niet doortastend genoeg. De 2-0 leek me vooral een mentale kwestie en de 3-0 kwam er na een ingooi. Dat mag nooit", gaat hij verder.

"Tijdens de rust probeerde ik bij te stellen. We kwamen niet slecht uit de kleedkamer. Al leverde het niet echt veel kansen op. Als de bal van Nacho Ferri binnen was gegaan, had het nog heet kunnen worden. Deze balans is veel te zwaar", zegt Charaï.

Westerlo verzamelt enorm veel kansen, maar komt amper tot scoren. Verder pakte het ook 11 tegendoelpunten op vier wedstrijden tijd. Op alle vlakken moet het  beter. "Gelukkig hebben we nog een lange weg voor de boeg", gaat Charaï verder.

"De les is duidelijk: scherper zijn in de duels. Het heeft met focus te maken. We stonden niet vaak in ondertal. Maar je moet ook de tweede, derde en zelfs vierde bal hebben in een duel", besluit de Westerlo-trainer.

