Venijn in de staart: Zulte Waregem laat nieuwe stunt liggen, Club Brugge pakt heel late driepunter

Zulte Waregem heeft na de stunt tegen RSC Anderlecht vorige week nu ook bijna kunnen stunten tegen Club Brugge. Blauw-zwart kon de drie punten pakken met dank aan een heel erg laat en vreemd doelpunt van invaller Shandre Campbell, maar heeft wel werk aan de winkel richting Rangers.

Zulte Waregem wist vorige week te stunten tegen RSC Anderlecht in het Lotto Park en dus wilde het op dat elan doorgaan in eigen huis tegen Club Brugge. Sven Vandenbroeck koos voor dezelfde namen als vorige week tegen Anderlecht.

Jelle Vossen zat met een lichte hersenschudding op de bank tegen zijn ex-ploeg Club Brugge. Daar besloot Nicky Hayen om de wedstrijden tegen de Rangers indachtig toch wat te gaan roteren na de match tegen Salzburg.

Nicky Hayen besluit te roteren

Simon Mignolet, Joaquin Seys, Raphael Onyedika, Romeo Vermant en Carlos Forbs kregen rust na de wedstrijd tegen RB Salzburg ten gunste van Nordin Jackers, Hugo Siquet, Aleksandar Stankovic, Nicolo Tresoldi en Cisse Sandra.

Met al de nieuwe namen had Club Brugge het in de eerste helft allerminst onder de markt met een alweer stevig staand Essevee. Opoku moest veel meters afleggen in het straatje, maar aan de overkant waren er weinig kansen voor de bezoekers.

De vechtlust bij de thuisploeg leverde heel wat open doekjes op bij de supporters, maar de 0-0 bij de rust was niet echt onlogisch te noemen - beide doelmannen hadden geen echte reddingen moeten doen in de eerste 45 minuten.

Dat veranderde na de rust. Club Brugge kwam opzetten en Reis, Siquet en Sandra stelden doelman Gabriël op de proef - ook de paal hielp een handje mee. Bij momenten was het pompen of verzuipen, maar doelpunten bleven lang uit.

Venijn in de staart? Venijn in de staart!

Het was wachten op iemand om de ban te breken. Nicky Hayen probeerde dat door onder meer Vermant tussen de lijnen te brengen, de thuiscoach gaf Jelle Vossen dan weer tien minuten - net als Erenbjerg, die andere goalgetter uit de titelmatch vorig jaar in de Challenger Pro League.

Iedereen zat te wachten op het venijn in de staart van de wedstrijd en dat kwam er uiteindelijk via de ingevallen Shandre Campbell. Hij trapte en de bal maakte zo'n rare curve dat doelman Gabriël gezien was. Club Brugge pakt zo drie belangrijke punten, maar het zal tegen de Rangers toch meer dadendrang moeten tonen om de Champions League te halen.