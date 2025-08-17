Nicky Hayen stelt supporters gerust over levensbelangrijke speler

Club Brugge won met 0-1 bij Zulte Waregem en heeft zo 9 op 12 te strikken in het klassement. Toch mocht het allemaal gerust iets meer zijn tegen Essevee. Carlos Forbs werd bovendien toch wel gemist.

Exact een maand geleden kocht Club Brugge Carlos Forbs voor zes miljoen euro van Ajax Amsterdam, al kan dat door bonussen nog oplopen tot een dikke zeven miljoen euro.

Forbs van groot belang voor Club Brugge

In die maand heeft de 21-jarige Portugees met een verleden bij Sporting Lissabon en Manchester City zich opgeworpen als een absolute topspeler in het radarwerk van Nicky Hayen.

De speler wordt voorlopig wel rustig gebracht. Tegen Cercle Brugge bleef hij op de bank zitten, tegen Zulte Waregem zat hij zelfs niet in de selectie. En zijn team had het in die twee matchen niet makkelijk.

Nicky Hayen geeft aan dat Forbs er dinsdag bij zal zijn

Tegen Red Bull Salzburg was hij met een doelpunt in de terugwedstrijd wél van belang, terwijl hij ook tegen Mechelen al uitpakte met een assist. En zo is hij in 166 speelminuten al twee keer van waarde geweest.

De fans hoopten dan ook dat er alvast geen sprake was van een blessure en dat is ook niet het geval: "Hij kon ook spelen tegen Zulte Waregem, maar we wilden hem rust gunnen en geen risico's nemen", is het duidelijk dat hij er dinsdag bij zal zijn tegen de Rangers.