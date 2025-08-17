Franky Van Der Elst geeft de fans van Essevee enorm veel hoop

Franky Van Der Elst spreekt in Het Nieuwsblad zijn vertrouwen uit in trainer Sven Vandenbroeck. De ex-Rode Duivel ziet voor Zulte Waregem meer perspectief dan louter het vermijden van de play-downs.

Zulte Waregem, dat na een moeilijke periode opnieuw aansluiting zoekt bij het hoogste niveau, lijkt met Sven Vandenbroeck een trainer te hebben die meer brengt dan louter stabiliteit.

Franky Van Der Elst benadrukt in Het Nieuwsblad dat Vandenbroeck ondanks zijn relatief jonge leeftijd van 45 jaar al een indrukwekkend parcours heeft afgelegd.

“Vandenbroeck voetbalde in Noorwegen en Griekenland, was trainer bij Zambia en in Marokko en Tanzania en won als assistent van Hugo Broos de Afrika Cup met Kameroen,” aldus Van Der Elst.

Die internationale ervaring vormt volgens hem een stevige basis voor het huidige project bij Essevee. Ook zijn terugkeer naar België verliep volgens Van Der Elst er goed. “Hij deed het meteen goed bij Lierse en pakte nadien de titel met Zulte Waregem. Deze kans heeft hij dus wel verdiend.”

Meer dan de play-downs vermijden voor Essevee?

Hoewel Vandenbroeck zelf ambitieus is, blijft Van Der Elst nuchter in zijn inschatting van de mogelijkheden. “Het behoud en een seizoen zonder grote degradatiezorgen moet het doel zijn. Ook al mag dat eigenlijk niet mislopen.”

Toch ziet Van Der Elst meer potentieel dan louter overleven. “De play-downs ontlopen moet dan weer de ambitie zijn. Al sluit ik zelfs niet uit dat ze uiteindelijk hoger zullen uitkomen”, geeft hij de fans van Essevee de nodige hoop.