Nicky Hayen blij met nieuwe goalgetter: "Maar één zwaluw maakt de lente niet"

Club Brugge is opnieuw drie punten rijker. Het won met het kleinste verschil van Zulte Waregem en mocht daar andermaal een product van Club NXT voor danken. Ook Nicky Hayen was achteraf in zijn nopjes over de speler.

Een heerlijk doelpunt van invaller Shandre Campbell zette Club Brugge voor minstens enkele uren aan de leiding van het klassement. De jongeling was dan ook heel gelukkig met zijn doelpunt.

Na de match had ook coach Nicky Hayen veel lof voor zijn aanvaller. De Zuid-Afrikaan maakte vorig seizoen vooral het mooie weer bij Club NXT.

"Shandre Campbell is heel gretig. Ik ga niet zeggen onbezonnen, maar hij speelt soms met een bepaalde flair. Zo pakte hij ook snel geel bij zijn invalbeurt", aldus de T1 van blauw-zwart op de persconferentie na de wedstrijd.

Wat mogen we nog verwachten van Campbell bij Club Brugge?

"Hij kan een wedstrijd met flitsen uit het niets beslissen. Dat heeft hij ook al bewezen bij Club NXT. En nu dus ook bij de A-kern. Als je dit kan, dan kan je ook starten aan een wedstrijd. Maar één zwaluw maakt de lente ook niet."

"Het is nu zaak aan ons en aan hem om de voetjes op de grond te houden en te blijven bouwen en werken. Hij toont zichzelf aan het publiek, maar moet stap voor stap zijn kansen gaan nemen."