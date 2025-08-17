Dilemma voor Nicky Hayen: op het middenveld heeft hij een probleem dat niet direct op te lossen is

Club Brugge sloot zijn generale repetitie voor het Champions League-duel met Rangers af met een zuinige 1-0-zege tegen Zulte Waregem. Coach Nicky Hayen roteerde stevig, maar niet iedereen kon de geboden kans grijpen.

Voor Ludovit Reis blijft de aanpassingsperiode duidelijk een werk van lange adem. De Nederlander, deze zomer overgekomen van HSV, kreeg in Waregem opnieuw een basisplaats. Maar hij slaagde er niet in om zijn stempel te drukken op het middenveld.

Het vele balverlies en enkele slordige passes maakten dat Reis moeilijk in de wedstrijd kwam. Hoewel hij hard werkte, bleef het vertrouwen in zijn spel uit. Dat contrasteerde met de stabiliteit die Hayen wel vond bij enkele vaste pionnen.

Dat betekent niet dat Reis nu al moet worden afgeschreven. Binnen de club leeft het besef dat de middenvelder nog tijd nodig heeft om zich in te passen in het systeem en ritme van Club. Alleen is die tijd er momenteel niet, met de cruciale confrontatie tegen Rangers voor de deur.

Stankovic-Onyedika?

Voor Hayen is het een lastig dilemma. Zet hij in op vertrouwen geven aan Reis, of krijgt Aleksandar Stankovic sneller een kans om naast Raphael Onyedika op het middenveld te starten? Zeker nu ook Hugo Vetlesen voorlopig buiten beeld is, wordt de concurrentiestrijd scherper.

Club Brugge rekent erop dat Reis op termijn wel kan tonen waarom er stevig in hem geïnvesteerd werd. Maar voor de komende weken zal hij vooral snel moeten bewijzen dat hij de ploeg al écht vooruit kan helpen.