Genk heeft dankzij El Ouahdi eerste zege beet, maar moest tegen OHL dieper gaan dan begin deed vermoeden

Wat eerst een avondwandeling leek te worden voor KRC Genk aan Den Dreef kostte onverwacht nog bloed, zweet en tranen. Na 20 minuten had El Ouahdi al twee keer gescoord en leek de match - gezien hoe OHL speelde - al gedaan. Maar de Vlaams-Brabanders herpakten zich...

Eerst en vooral: met de organisatie van het eerste halfuur in de verdediging gaat het een héél lang seizoen worden voor OH Leuven. Ten tweede: moeten we ons nu afvragen of Zakaria El Ouahdi een rechtsback of een winger is? De wedstrijd was 20 minuten ver en hij had al twee keer gescoord.

El Ouahdi in de vorm van zijn leven

Thorsten Fink doet het wel meer, zijn rechtsback doorschuiven naar de aanval en dat is niet toevallig. Van de kern van Genk is hij momenteel de meest efficiënte. 14 minuten ver en Steuckers schoof de bal door de driemansverdediging van Leuven toen hij zag dat El Ouahdi aan zijn run begon. Een gekruist schot later stond het 0-1.

Daar bleef het niet bij. Zes minuten later kreeg hij alweer te veel ruimte en met een schot vanuit een wel heel schuine hoek - Leysen stond niet goed - maakte hij er 0-2 van. Toen al, zo vroeg in de wedstrijd, konden we al besluiten dat OH Leuven mits een mirakel geen enkele kans had. Het was gewoon wachten op meer goals van de bezoekers.

De verdediging van OHL was een ramp op dat moment. Rechtsback Gil speelde dramatisch en de drie centrale pionnen - Pletinckx, Nyakossi en Oninami - wisten niet waar ze het hadden met al die infiltrerende en lopende mensen van Genk. Waarom Pletinckx niet centraal stond in die driemansverdediging vroegen we ons trouwens af, want hij probeerde tenminste bij te sturen.

Toch een mirakel?

Genk had het met nog een korf kansen kunnen afmaken voor de rust, maar kreeg aan de andere kant het deksel op de neus. Lawal kwam wel heel onoordeelkundig uit bij een voorzet en botste met Heynen. Nyakossi kon profiteren door over hem in het lege doel te koppen.

Dat mirakel waar we eerder over spraken? Het had zomaar kunnen gebeuren nog voor de rust. Traoré trapte nog op de lat en Ominami zag Lawal een goeie kopbal pakken. Leuven bleef zo in de debatten, ook omdat Sor na de rust een dot van een kans miste na een schitterende pass van Karetsas.

Leuven herstelde zowaar het evenwicht en werd gevaarlijk met in de hoofdrol Abdoul Traoré. De 18-jarige Guineeër is snel, technisch sterk en heeft oog voor de goal. Die eerste treffer zou hem kunnen bevrijden. OH Leuven toonde nog het meeste aanvalslust, maar Genk hield het goed gesloten in de eigen zestien.

Voor Genk is de zege natuurlijk een opsteker en David Hubert zal zich optrekken aan het laatste uur. Maar de Leuvense coach zal wel een oplossing moeten vinden voor de desorganisatie bij het begin van de wedstrijd. Dat kan problematisch worden voor het vervolg als dat zich doortrekt.