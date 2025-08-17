Birger Verstraete zal basisplaats niet zomaar terugkrijgen: jongeling OHL legt hem vuur aan de schenen

OHL verloor vrijdagavond met 1-2 van Racing Genk, maar de wedstrijd leverde ook een nieuw verhaal op: de terugkeer van Wouter George in de basis. In afwezigheid van de geschorste Birger Verstraete bewees de 23-jarige middenvelder dat hij niet zomaar voorbij te kijken is.

George gaf toe dat de start allesbehalve goed was. “De eerste twintig minuten waren we gewoon niet scherp genoeg. We wisten nochtans precies wat Genk ging doen, maar we durfden te weinig. Met meer vertrouwen hadden we meer kunnen brengen.”

Een stevige tackle van George luidde de ommekeer in. “We waren even vergeten hoe we moesten voetballen. Zodra we dat terug oppikten, zag je dat we een ploeg zijn die kansen kan creëren. Dan geloof ik er altijd in dat er iets mogelijk is", klonk het strijdvaardig.

Over zijn eigen prestatie was George uitgesproken. “Voor het eerst dit seizoen ben ik echt tevreden over mijn match. Jammer dat we na vier speeldagen maar één punt hebben, maar ik voel dat er vooruitgang is. Hopelijk voelen de fans dat ook.”

Coach David Hubert erkende dat zijn jonge middenvelder indruk maakte. “Wouter speelde een heel goede match. Hij mist nog wat ritme, waardoor het einde zwaar werd, maar hij zit héél dicht tegen de basiself aan."

De concurrentiestrijd op het Leuvense middenveld is dus geopend. Birger Verstraete zal moeten oppassen. Met George in deze vorm heeft OHL er een extra wapen bij, en dat zet meteen extra druk op Verstraete om bij zijn terugkeer te tonen dat hij meer is dan een zekerheid in de ploeg.