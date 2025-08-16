Dubbele opsteker voor Fink en Genk met oog op Europese wedstrijd

KRC Genk miste tegen OH Leuven zowel Ken Nkuba als Hendrik Van Crombrugge. De rechtsachter was ziek, terwijl de doelman nog steeds last heeft van zijn rug. Ze zullen wel mee naar Polen kunnen.

KRC Genk moest twee spelers missen voor de wedstrijd tegen OH Leuven. Ken Nkuba was er niet bij, net als doelman Hendrik Van Crombrugge.

De redenen van hun afwezigheid zijn geen geheim. De rechtsachter van Racing Genk was ziek en moest daarom thuisblijven. Dat schrijft Het Belang van Limburg.

Nkuba en Van Crombrugge mogen naar Polen

Hij zou zich zaterdag al wel wat beter hebben gevoeld, waardoor hij kon meetrainen. Dat is een serieuze opsteker vor Nkuba, aangezien volgende week de match tegen Lech Poznan volgt.

Van Crombrugge had nog steeds last van zijn rug. De doelman is hierdoor al enkele weken buiten strijd. Maar het gaat stilaan beter en ook hij mag mee naar Polen.

Donderdag wordt de wedstrijd in Polen gespeeld om 20u30. De volledige Genkse kern zal mee kunnen reizen, omdat er 23 spelers op het wedstrijdblad mogen.