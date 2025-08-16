Genk-coach Thorsten Fink doet opmerkelijke bekentenis: "Ik heb geluisterd naar de journalisten"

KRC Genk heeft eindelijk zijn eerste overwinning van het seizoen beet. Op bezoek bij OH Leuven trokken de Limburgers met 1-2 aan het langste eind, dankzij twee goals van Zakaria El Ouahdi. Het openingshalfuur was indrukwekkend, maar nadien moest Genk vooral knokken om de drie punten over de streep t

“Het werd een moeilijke match op het einde, maar iedereen wou die zege”, vertelde coach Thorsten Fink na afloop. “De winning days zijn terug, net als vorig jaar. Dat is belangrijk voor het mentale, zeker met de Europese wedstrijden die eraan komen. We speelden de voorbije weken vaak mooi voetbal zonder te scoren, nu lukte het wel.”

Opvallend: Fink gaf toe dat hij niet alleen binnen zijn staf inspiratie haalde. “Ik ben 57 en ik leer elke dag. Ik luister ook naar journalisten. Ik luisterde… so I’m back”, zei hij met een knipoog.

Efficiëntie belangrijker dan perfecte voetbal

In zijn basiself verschenen met Sory Bangoura en Yira Sor twee nieuwe namen. Met Sor kwam er extra snelheid, en Bangoura bracht frisheid. "Het pakte goed uit, al hadden we in deze match misschien wel de minste controle van het seizoen.”

Voor Fink primeerde de efficiëntie boven het spelbeeld. “We pakten de punten, en dat is nu belangrijker dan altijd maar het perfecte voetbal willen spelen. We scoorden op de juiste momenten.”

De Duitse coach hield tot slot nog een pleidooi voor geduld met zijn jonge kern. “Jonge spelers zijn geen machines. We verdienden de zege, dat is voor mij belangrijk. Het was niet op de manier die ik wil, maar dat is nu niet belangrijk.”