Spektakel op Stayen: STVV-aanvaller Goto beslist wedstrijd tegen RAAL in doldwaze slotfase

STVV heeft zondagnamiddag met 2-1 gewonnen van RAAL La Louvière. Invaller Keisuke Goto knalde in de blessuretijd het winnende doelpunt tegen de touwen.

STVV nam het zondagnamiddag op tegen RAAL La Louvière. De Truienaars kregen de kans om verder te bouwen op hun goede seizoensstart. Never change a winning team, zal Wouter Vrancken gedacht hebben. Hij behield het vertrouwen in dezelfde elf als tegen Dender.

Beide ploegen moesten elkaar nog wat aanvoelen in het begin van de wedstrijd. STVV was toch even onder de indruk van de bezoekers, die goed probeerden mee te voetballen, en daar ook in slaagden.

Na een dik kwartier spelen konden we bij beide ploegen al een grote kans noteren. Na 20 minuten kwam de thuisploeg via Robert-Jan Vanwesemael plots op voorsprong. De flankverdediger kon op aangeven van Ferrari in de korte hoek afwerken.

De thuisploeg nam de wedstrijd meer in handen na het doelpunt, en speelde toch iets comfortabeler. Met een 1-0 voorsprong ging STVV de rust in. Na de pauze kwam Sint-Truiden dichter bij een tweede doelpunt, dan RAAL bij de gelijkmaker.

Maar dat doelpunt viel maar niet, en dus konden de Kanaries de wedstrijd niet meteen beslissen. RAAL bleef hoop hebben en gaf nooit op. Dat loonde uiteindelijk, want rond minuut 70 kon Mendy de bordjes gelijkhangen.

Hij kopte de bal staalhard tegen de netten, een doelpunt waar de thuisploeg wel beter op had kunnen verdedigen. STVV haalde nog alles uit de kast om een zege te forceren in eigen huis.

Die overwinning leek er niet meer te komen, maar dat was buiten Goto gerekend.De invaller kreeg een knappe bal van Yamamoto in het strafschopgebied, en knalde met een heerlijke volley de winning goal tegen de touwen in de blessuretijd.

Een enorm belangrijk doelpunt voor de Kanaries, die daardoor mee leider blijven. STVV pakt zo 10 op 12 en staan nog steeds, naast Union SG, aan de leiding. La Louvière pakt 3 op 12 en staat daardoor 12e in het klassement.