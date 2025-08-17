Datum: 17/08/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 4
Spektakel op Stayen: STVV-aanvaller Goto beslist wedstrijd tegen RAAL in doldwaze slotfase
Spektakel op Stayen: STVV-aanvaller Goto beslist wedstrijd tegen RAAL in doldwaze slotfase
Foto: © photonews

STVV heeft zondagnamiddag met 2-1 gewonnen van RAAL La Louvière. Invaller Keisuke Goto knalde in de blessuretijd het winnende doelpunt tegen de touwen.

STVV nam het zondagnamiddag op tegen RAAL La Louvière. De Truienaars kregen de kans om verder te bouwen op hun goede seizoensstart. Never change a winning team, zal Wouter Vrancken gedacht hebben. Hij behield het vertrouwen in dezelfde elf als tegen Dender.

Beide ploegen moesten elkaar nog wat aanvoelen in het begin van de wedstrijd. STVV was toch even onder de indruk van de bezoekers, die goed probeerden mee te voetballen, en daar ook in slaagden.

Na een dik kwartier spelen konden we bij beide ploegen al een grote kans noteren. Na 20 minuten kwam de thuisploeg via Robert-Jan Vanwesemael plots op voorsprong. De flankverdediger kon op aangeven van Ferrari in de korte hoek afwerken.

De thuisploeg nam de wedstrijd meer in handen na het doelpunt, en speelde toch iets comfortabeler. Met een 1-0 voorsprong ging STVV de rust in. Na de pauze kwam Sint-Truiden dichter bij een tweede doelpunt, dan RAAL bij de gelijkmaker.

Maar dat doelpunt viel maar niet, en dus konden de Kanaries de wedstrijd niet meteen beslissen. RAAL bleef hoop hebben en gaf nooit op. Dat loonde uiteindelijk, want rond minuut 70 kon Mendy de bordjes gelijkhangen.

Hij kopte de bal staalhard tegen de netten, een doelpunt waar de thuisploeg wel beter op had kunnen verdedigen. STVV haalde nog alles uit de kast om een zege te forceren in eigen huis.

Die overwinning leek er niet meer te komen, maar dat was buiten Goto gerekend.De invaller kreeg een knappe bal van Yamamoto in het strafschopgebied, en knalde met een heerlijke volley de winning goal tegen de touwen in de blessuretijd.

Een enorm belangrijk doelpunt voor de Kanaries, die daardoor mee leider blijven. STVV pakt zo 10 op 12 en staan nog steeds, naast Union SG, aan de leiding. La Louvière pakt 3 op 12 en staat daardoor 12e in het klassement. 

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

STVV STVV
  Speler G Beoordeel
3 Hata Taiga 90' -
6 Yamamoto Rihito A 90' -
8 Sissako Abdoulaye 90' -
9 Ferrari Andres A 57' -
10 Sebaoui Ilias 72' -
13 Ito Ryotaro 90' -
16 Kokubo Leobrian 90' -
19 Patris Louis 72' -
20 Van Helden Rein 90' -
26 Musliu Visar   90' -
60 Vanwesemael Robert-Jan 87' -
  Bank G Beoordeel
Goto Keisuke 33' -
1 Benachour Illyès -  
5 Taniguchi Shogo 18' -
14 Merlen Ryan 18' -
18 Juklerød Simen -  
21 Lendfers Matt -  
22 Janssens Wolke -  
33 Diriken Alouis -  
38 Matsuzawa Kaito 3'  

La Louvière La Louvière
  Speler G Beoordeel
Lutonda Thierry 90' -
4 Faye Wagane 90' -
9 Yaya Guindo Mohamed 90' -
10 Pau Maxime 61' -
11 Liongola Jordi   61' -
13 Maisonneuve Maxence 90' -
15 Lahssaini Sami 90' -
21 Peano Marcos Hernán 90' -
23 Ito Joël 90' -
25 Alain Lamego Djibril 90' -
29 Mendy Oucasse 84' -
  Bank G Beoordeel
Maës Owen   29' -
Okou Yllan -  
1 De Schrevel Celestin -  
3 Gillot Nolan -  
6 Beka Beka Alexis -  
12 Epailly Théo 6'  
19 Benavides Dario -  
26 Riou Matthis -  
51 Sidibe Sekou 29' -
Herbeleef STVV - La Louvière

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 Westerlo Westerlo
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved