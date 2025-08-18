Wouter Vrancken prijst 'samenwerking' met STVV-supporters

Wouter Vrancken prijst 'samenwerking' met STVV-supporters
STVV pakte in extremis de drie punten tegen RAAL La Louvière dankzij een late treffer van Keisuke Goto. Coach Vrancken prijst de doorzettingskracht van zijn ploeg en de massale steun van 6.200 fans.

STVV won zondag in extremis van RAAL La Louvière. Op Stayen kwam de thuisploeg in de eerste helft voor na een doelpunt van Robert-Jan Vanwesemael. Na de pauze maakten de bezoekers gelijk.

Lange tijd leken beide ploegen op een gelijkspel af te stevenen. Maar dat was buiten invaller Keisuke Goto gerekend. De huurling van Anderlecht scoorde in de blessuretijd het winnende doelpunt voor Sint-Truiden.

Coach Wouter Vrancken was niet zo tevreden met de wedstrijd, maar wel met de punten. "We hebben sommige perioden echt te veel ruimte gegeven. Ook de bal speelden we regelmatig kwijt. Als je de 1-0 maakt, moet je zo snel mogelijk de tweede maken", zei hij volgens Het Laatste Nieuws.

"Goed dat het een groep is die blijft gaan voor de drie punten. Als we deze wedstrijd vorig jaar hadden gespeeld, was die zeker de mist ingegaan", merkt hij op. De coach prijst de samenhorigheid van de ploeg.

De supporters maken het verschil

De spionkop was uitverkocht en in totaal kwamen er zo'n 6.200 supporters kijken. "Er komen meer en meer supporters naar het stadion. Het is als een tweeledige apotheose: de spelers zijn blijven gaan, maar de supporters evenzeer. Op die manier hebben we iets moois gecreëerd en dat levert de drie punten op", besluit Vrancken duidelijk.

