Datum: 16/08/2025 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 4
Gouden wissel Ivan Leko levert KAA Gent op het veld van ongeslagen KV Mechelen eerste punt buitenshuis op
Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
| 14 reacties
Gouden wissel Ivan Leko levert KAA Gent op het veld van ongeslagen KV Mechelen eerste punt buitenshuis op
Foto: © photonews

Ivan Leko zal zich kunnen troosten met het gegeven dat zijn spelers na een gouden wissel een punt pakten op het veld van KV Mechelen. Het is een start om de Gent-fans op 'awaydays' wat plezier te gunnen. Na een 4 op 12 mag er toch nog meer verwacht worden. Mechelen is nog altijd ongeslagen.

De Wolf werd duizelig nadat hij tijdens de opwarming een bal in het gezicht kreeg, waardoor Miras plaatsnam in het Mechelse doel. De Spanjaard mocht ook vrij snel zijn kunnen tonen op een schot van Goore. Ito liet met een matige afwerking de 0-1 liggen. Bafdili toonde hem na een rush van Raman hoe het moest. Roef had wel wat beter kunnen doen.

Waar Gent voor het openingsdoelpunt het gevaarlijkst was, kwam het grootste doelgevaar na de 1-0 lang van Mechelen. Roef stopt een poging van Bafdili, waarna Koudou binnentikte. De lijnrechter vlagde voor voorafgaand buitenspel van Lauberbach. Diezelfde Duitser kwam nog schuin oog in oog met Roef, die redding bracht met de voet.

Geen dubbele achterstand dus voor Gent, dat ook weer de vernieuwde moed vond in de laatste tien minuten van de eerste periode. Mechelen zakte immers dieper in. Miras duwde de te centrale knal van Goore over. Zo kon Mechelen met een voorsprong de rust in, maar die bleef na de pauze niet op het bord staan. De pas ingevallen Kadri schilderde de bal op het hoofd van Gandelman en de Israëliër kopte de 1-1 voorbij Miras.

Kadri meteen belangrijk bij debuut voor Gent

Zo was Kadri meteen een stuk efficiënter dan Goore, de man die hij kwam vervangen. De Ivoriaan toonde wel veel inzet, maar het naar doel schieten vanuit alle hoeken was toch wat overdreven. Als er daarna één ploeg nog de overwinning leek te kunnen pakken, was het KAA Gent. Miras moest een kopbal van Kanga over doel tikken.

Een tweede keer de trekker overhalen, deden de bezoekers niet. KV Mechelen zal zeker kunnen leven met een 8 op 12. Bij Gent mocht de puntenoogst wat beter zijn, al zijn er ook tekenen waar Ivan Leko en zijn manschappen zich aan kunnen optrekken. 

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

KV Mechelen KV Mechelen
  Speler G Beoordeel
St. Jago Tommy 90' -
2 Halhal Redouane 90' -
3 Marsa Jose   90' -
6 Hammar Fredrik 90' -
7 Koudou Therence 71' -
13 Miras Nacho 90' -
14 Raman Benito A 59' -
16 Schoofs Rob 90' -
20 Lauberbach Lion 85' -
35 Bafdili Bilal 71' -
77 Pflücke Patrick 45' -
  Bank G Beoordeel
Diouf Gora   45' -
1 De Wolf Ortwin -  
5 Teague Ryan -  
8 Konaté Mory 5'  
18 Truyf Ian -  
18 Struyf Ian -  
19 Mrabti Kerim 19' -
21 Ozdemir Halil   19' -
22 Golic Lovro -  
23 Zekri Moncef -  
38 Antonio Bill 31' -

KAA Gent KAA Gent
  Speler G Beoordeel
3 Paskotsi Maksim 89' -
6 Gandelman Omri 83' -
7 Kanga Wilfried 90' -
15 Ito Atsuki 90' -
17 Delorge Mathias 90' -
18 Samoise Matisse   84' -
20 Araujo Tiago 63' -
22 Lopes Leonardo Da Silva 90' -
33 Roef Davy 90' -
44 Van Der Heyden Siebe 90' -
45 Goore Hyllarion 63' -
  Bank G Beoordeel
Kadri Abdelkahar A 27' -
2 Kotto Samuel 1'  
11 Sonko Momodou 27' -
14 Vanzeir Dante -  
19 Surdez Franck 7'  
23 Vandenberghe Tom -  
27 De Vlieger Tibe 6'  
28 El Âdfaoui Mohammed -  
29 Varela Helio -  
Herbeleef KV Mechelen - KAA Gent
Niet naar KRC Genk: Rafik Belghali verlaat KV Mechelen voor buitenlands avontuur

Niet naar KRC Genk: Rafik Belghali verlaat KV Mechelen voor buitenlands avontuur

20:30

KV Mechelen miste zaterdag niet alleen doelman Ortwin De Wolf, maar ook Rafik Belghali. De verdediger lijkt dicht bij een transfer naar Hellas Verona te staan.

Vooraf

LIVE: Slaat Raman ook toe tegen ex-club? Gent wil zich lanceren, KVM wil 9 op 9 na zeges tegen Club en Westerlo

LIVE: Slaat Raman ook toe tegen ex-club? Gent wil zich lanceren, KVM wil 9 op 9 na zeges tegen Club en Westerlo

09:45

Benito Raman heeft vorig weekend laten zien dat hij een belangrijk wapen is voor KVM, of dat nu als titularis of als invaller is. Herhaalt dit scenario zich ook tegen Gent,...

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 20:45 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 17/08 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 17/08 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 17/08 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 17/08 Westerlo Westerlo
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved