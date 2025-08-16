Gouden wissel Ivan Leko levert KAA Gent op het veld van ongeslagen KV Mechelen eerste punt buitenshuis op

Ivan Leko zal zich kunnen troosten met het gegeven dat zijn spelers na een gouden wissel een punt pakten op het veld van KV Mechelen. Het is een start om de Gent-fans op 'awaydays' wat plezier te gunnen. Na een 4 op 12 mag er toch nog meer verwacht worden. Mechelen is nog altijd ongeslagen.

De Wolf werd duizelig nadat hij tijdens de opwarming een bal in het gezicht kreeg, waardoor Miras plaatsnam in het Mechelse doel. De Spanjaard mocht ook vrij snel zijn kunnen tonen op een schot van Goore. Ito liet met een matige afwerking de 0-1 liggen. Bafdili toonde hem na een rush van Raman hoe het moest. Roef had wel wat beter kunnen doen.

Waar Gent voor het openingsdoelpunt het gevaarlijkst was, kwam het grootste doelgevaar na de 1-0 lang van Mechelen. Roef stopt een poging van Bafdili, waarna Koudou binnentikte. De lijnrechter vlagde voor voorafgaand buitenspel van Lauberbach. Diezelfde Duitser kwam nog schuin oog in oog met Roef, die redding bracht met de voet.

Geen dubbele achterstand dus voor Gent, dat ook weer de vernieuwde moed vond in de laatste tien minuten van de eerste periode. Mechelen zakte immers dieper in. Miras duwde de te centrale knal van Goore over. Zo kon Mechelen met een voorsprong de rust in, maar die bleef na de pauze niet op het bord staan. De pas ingevallen Kadri schilderde de bal op het hoofd van Gandelman en de Israëliër kopte de 1-1 voorbij Miras.

Kadri meteen belangrijk bij debuut voor Gent

Zo was Kadri meteen een stuk efficiënter dan Goore, de man die hij kwam vervangen. De Ivoriaan toonde wel veel inzet, maar het naar doel schieten vanuit alle hoeken was toch wat overdreven. Als er daarna één ploeg nog de overwinning leek te kunnen pakken, was het KAA Gent. Miras moest een kopbal van Kanga over doel tikken.

Een tweede keer de trekker overhalen, deden de bezoekers niet. KV Mechelen zal zeker kunnen leven met een 8 op 12. Bij Gent mocht de puntenoogst wat beter zijn, al zijn er ook tekenen waar Ivan Leko en zijn manschappen zich aan kunnen optrekken.