Niet vanzelfsprekend dat hij gebleven is: doelman Nacho Miras verduidelijkt wat hij verlangt van periode bij KV Mechelen

Bij KV Mechelen weten ze dat ze met Nacho Miras een betrouwbare invallersdoelman hebben. De Spanjaard kweet zich tegen Gent goed van zijn taak, nadat Ortwin De Wolf tijdens de opwarming een bal in het gezicht kreeg. Het is minder vanzelfsprekend dan het lijkt dat Miras nog bij Mechelen speelt.

Tien reddingen kwamen er zaterdagavond op zijn conto, maar dat verandert zijn mindset niet. "Ik denk altijd dat dingen beter kunnen. Als de zege uitblijft en je geen clean sheet hebt, zijn er altijd dingen die beter kunnen. Zo denk ik erover. Misschien had ik zelf de ploeg nog beter kunnen helpen. Ik wil altijd elke bal kunnen stoppen en dat was niet het geval. Dat is wat telt voor mij."

Zijn enige vorige match voor KVM kwam er vorig seizoen in de play-offs. "Vorig seizoen was ingewikkeld. Door de verandering van technisch directeur bleef mijn contractsituatie (Miras tekende initieel voor vijf en een halve maand, red.) aanslepen", verwijst hij naar het opvolgen van Matthys door Caluwé. "Zolang mijn contractsituatie niet opgelost was, zou het moeilijk zijn voor mij om minuten te maken. Dat is de waarheid."

Miras moest lang wachten op kans op hoogste niveau

Daar was Miras zich goed van bewust: in juni verlengde hij dan toch zijn contract. "Ik heb in de lagere reeksen gespeeld, ik heb lang moeten wachten op mijn kans op het hoogste niveau. Ik beschouw het niet als vanzelfsprekend. Ik heb tegen Gent laten zien dat ik iets in mijn mars heb en werk altijd om meer minuten te krijgen."

Als we zijn verhaal over zijn aanvankelijk aflopende contract horen, is het niet zo vanzelfsprekend dat hij gebleven is. Miras wil zich echter nog meer manifesteren. "Ik geloof dat ik belangrijk kan zijn voor de ploeg. Na de situatie in Deinze vond ik het de juiste stap in mijn carrière om naar hier te komen, ook al speelde ik vorig seizoen niet veel. Ik geloof dat Mechelen momenteel de juiste plek is voor mij."

KVM-doelman kijkt naar het grotere plaatje

Hij verkoos dus om niet opnieuw van omgeving te veranderen. "Soms moet je naar het grotere plaatje kijken. Je kunt altijd wel ergens anders naartoe gaan, maar wat ik wil, is hier spelen en presteren. Ik wou niet na zes maanden weer vertrekken zonder te tonen tot wat ik in staat ben. Ik heb nu een contract voor twee jaar. Als je ver wil geraken, weet je dat je met concurrentie te maken krijgt."