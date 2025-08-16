Verrassing in de basis bij KV Mechelen: dit is de reden

Fans van KV Mechelen zullen verbaasd zijn geweest toen Nacho Miras plaatsnam tussen de palen. Malinwa maakte al snel zelf duidelijk dat dit komt omdat Ortwin De Wolf tijdens de opwarming geblesseerd raakte.

KV Mechelen neemt het zaterdagavond op tegen KAA Gent. Achter de Kazerne willen de troepen van Fred Vanderbiest hun gedeelde koppositie kracht bijzetten.

Na een dik kwartier spelen maakte Bilal Bafdili er al 1-0 van, op aangeven van Benito Raman. Een goede start dus voor Malinwa.

Geen De Wolf, wel Miras tussen de palen

De Mechelse supporters zullen wel iets opvallends hebben opgemerkt aan de opstelling. Nacho Miras staat op het veld namelijk tussen de palen.

Dat terwijl Ortwin De Wolf aan de wedstrijd had moeten starten. Zo stond het toch op het wedstrijdblad. Maar de club kwam zelf snel met duidelijkheid.

De Wolf had zich tijdens de opwarming namelijk geblesseerd. Daarom kon hij logischerwijs niet meer starten aan de partij. Miras krijgt nu dus nog eens een kans.