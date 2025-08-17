Reactie Opnieuw kondigt het afscheid van een sterkhouder zich aan: bij KV Mechelen reageren ze op deze manier

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
3 reacties
Foto: © photonews

Niet lang na het vertrek van Nikola Storm gaat opnieuw een sterkhouder KV Mechelen verlaten. Rafik Belghali trekt weldra de poort achter zich dicht Achter de Kazerne.

Het wordt niet Genk maar Hellas Verona voor Belghali. De Algerijn staat op het punt om een transfer naar de Serie A te versieren. Toen zijn naam ontbrak op het wedstrijdblad tegen Gent, moest niet lang over de reden nagedacht worden. Voor de laatste training van vrijdag was de transfer echter nog niet volledig in kannen en kruiken.

"De jongen gaf zelf aan dat het bijna rond was. Dan ben je er ook niet meer honderd procent bij met je hoofd. Dan is het beter om te zeggen dat je liever niet speelt, in plaats van om met slechts de helft inzet of met de handrem op te spelen", is de redenering van Vanderbiest. Hij had er dus geen moeite mee om een andere speler te moeten opstellen.

Vanderbiest en Belghali bereiken consensus

Is het dan Belghali zelf die heeft aangegeven dat het beter was om niet te spelen? Niet helemaal: Vanderbiest laat blijken dat ze hierover een onderlinge overeenkomst hebben bereikt. "Iedereen weet dat ik graag babbel met de spelers. Dan kom je in zo'n gesprek tot een consensus." Speler en coach waren het eens dat dit het beste was.

Een vervanger voor Belghali heeft KV Mechelen eerder al in huis gehaald. "Thérence Koudou is gehaald voor die positie. Hij heeft een correcte wedstrijd gespeeld, vind ik." De Fransman lijkt toch wel enige aanvallende kwaliteiten te hebben. Het is ook op vooral op dit gebied dat Belghali van waarde was, meer dan bij het verdedigende aspect.

Transfer Belghali geen verrassing

De transfer van Belghali is ook helemaal geen verrassing. "We wisten dat dit er ging aankomen. Het is een mooie stap voor hem. Voor ons is het mooi dat hij via Mechelen hogerop raakt", besluit Vanderbiest. Nu is het enkel nog wachten op officiële communicatie van de clubs.

