Keuzes van Ivan Leko bij KAA Gent gaan gepaard met kleine mea culpa: "In oktober ga je een goede Kadri zien"

Ivan Leko heeft de laatste matchen een paar opvallende keuzes gemaakt. De inbreng van Kadri in Mechelen was een voltreffer, al benadrukt de trainer van KAA Gent dat de Algerijn nog een lange weg moet afleggen. We bespreken de keuzes van Leko met de betrokken personen.

Niet alle keuzes van de Kroaat pakten goed uit. Zo ging Lopes Da Silva in de verdediging in de fout bij de 1-0. "Zijn fout neem ik op mij", pakt Leko zijn verantwoordelijkheid. "We zetten hem daar omdat we andere spelers nog fit moeten krijgen. Wees gerust, ik weet dat Da Silva eigenlijk een middenvelder is. Ja, ik had ook Kotto kunnen zetten. Hij is een topkerel, maar maakte te veel fouten in de vorige matchen."

Dan draaide de invalbeurt van Kadri veel beter uit: hij gaf de assist voor de 1-1. "Hij heeft potentieel en is een echte spelmaker. Ik ben niet stom, wie zou een speler met zo'n kwaliteiten niet willen inzetten? Alleen heeft hij twee trainingen afgewerkt in twee maanden en zonder fysiek kun je in België niet voetballen. Ik ben al blij met een Kadri op 50%. Hij moet superhard werken. In oktober ga je pas een goede Kadri zien", aldus Leko.

Scherpe Gandelman bij KAA Gent

Omri Gandelman kon de voorzet van Kadri afronden met een rake kopbal. "Het voelde heel goed om op het veld te staan en aan de aftrap te komen", was de Israëliër uiteraard opgetogen. "Ik ben best scherp en voel me goed onder deze coach. Ik wachtte op mijn kans om aan een match te beginnen. Ik had een kleine blessure in de voorbereiding, maar nu kijk ik weer uit naar de rest van het seizoen."

De goal van Gandelman was zuur voor KVM-speler Rob Schoofs. "Gandelman was mijn man. Het is spijtig. Ik denk dat ik goed op Gandelman verdedigd heb, maar bij één fase valt die bal perfect in mijn rug." Voorts vindt Schoofs juist niet dat Gent weinig opties heeft. "Ze zeggen gemakkelijk dat ze niet veel spelers hebben, maar hun ploeg is niet zo verkeerd. Ze brengen een Kadri in die even het verschil komt maken."

Gent-speler Delorge gelooft nog in zijn waarde

Naast Gandelman kwam ook Mathias Delorge in het team, nadat die laatste tegen Union niet van de bank kwam. "Ik wil altijd spelen, zoals iedere voetballer", zegt Delorge. "Als je niet speelt, ben je gefrustreerd. Er zijn zaken waar je geen invloed op hebt. Of de coach gelijk had om mij naast de ploeg te zetten? Dat is altijd moeilijk om te zeggen, hè. Kijk, de ploeg heeft het niet slecht gedaan. Ik denk wel dat ik iets kan bijbrengen."