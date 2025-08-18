Opinie "Fraaie 8 op 12 KV Mechelen geen toeval, aanhang moet mogelijk minder voetbal slikken in ruil voor betere resultaten"

"Fraaie 8 op 12 KV Mechelen geen toeval, aanhang moet mogelijk minder voetbal slikken in ruil voor betere resultaten"
Foto: © photonews

KV Mechelen is het seizoen begonnen met een 8 op 12 en dat is een fraaie verwezenlijking. Zeker met ploegen als Club en Gent bij de eerste vier tegenstanders. Het zijn cijfers die niet uit de lucht komen vallen. Zo lag KV zaterdag onder in de tweede helft, maar gaf het ook in die periode weinig weg.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het spel van KV Mechelen voorlopig een minder hoge quotering krijgt. Ja, er waren omschakelingen tegen Club die aardig wat kansen opleverden. Mechelen kende tegen Gent goede openingsminuten en een prima fase vlak na de 1-0. Over die vier matchen bekeken is dat te weinig om warm van te worden. 

Gent-trainer Ivan Leko zei dat er redenen zijn waarom zijn ploeg nog niet veel matchen wint. Zo zijn er ook duidelijke redenen die de goede start van Mechelen verklaren. De defensie, het pijnpunt van vorig seizoen, is nu een sterkte geworden. Halhal is een beer van een verdediger, Marsa maakt met rasse schreden progressie. Dan moet de hoog aangeschreven Diouf nog ingewerkt worden en er zijn ook nog andere opties.

Werkpunten helder bij KV Mechelen 

De organisatie is verschillende seizoenen zo goed niet geweest. Ja, tegenstanders met veel beweging, zoals Ito afgelopen zaterdag, ontsnappen nog wel eens aan de aandacht. Dat kan nog bijgestuurd worden. Daarnaast zijn de werkpunten helder: wat meer fysieke présence en gestalte zou welkom zijn, meer zuiverheid aan de bal eveneens.

Er wordt ook meer op die organisatie en op de omschakeling geteerd. Bij de volgende thuiswedstrijd tegen La Louvière zal het publiek toch een ander spelbeeld verwachten. Achter de Kazerne hebben ze een voorkeur voor een ploeg waar de energie van afspat, voor 'jagende' spelers, voor druk vooruit. Al kan dat misschien even bijgesteld worden, in een seizoen met meer in- en uitgaand verkeer dan anders.

Minder spektakel en meer punten voor KVM?

Er zal op transfergebied nog één en ander gebeuren. Sowieso zal de ploeg een heuse ontwikkeling doormaken. Het is niet uitgesloten dat er binnen x aantal weken een andere indruk ontstaat. Momenteel lijkt de kans reëel dat de aanhang minder aantrekkelijk voetbal moet slikken in ruil voor betere resultaten. Zondag volgt de moeilijke verplaatsing naar de Bosuil: met de huidige organisatie stapt KVM zonder angst de bus op.

