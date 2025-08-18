Heeft Anderlecht (tijdelijk) goud laten gaan? "Ik wil meer dan 20 doelpunten maken dit seizoen"

Anderlecht-huurling Keisuke Goto bezorgde STVV in blessuretijd de zege tegen RAAL La Louvière. De jonge Japanner wil nu doorduwen en mikt ambitieus op meer dan twintig goals dit seizoen.

Anderlecht behoudt een goede relatie met STVV. Na zijn uitleenbeurt trok Louis Patris ook definitief naar de Kanaries. Adriano Bertaccini verliet Stayen deze zomer voor een avontuur in het Lotto Park. Verder kwam Keisuke Goto naar Limburg op huurbasis.

De Japanse spits van Anderlecht kreeg nog geen echte kansen bij de A-ploeg in Brussel en het leek erop dat hij in 1B verder moest blijven werken. Maar de Truienaars konden hem een echte kans bieden.

Afgelopen weekend mocht hij invallen tegen RAAL La Louvière, zijn tweede invalbeurt van het seizoen. In de blessuretijd besliste hij de wedstrijd door de 2-1 te scoren. De ontlading was enorm, net als zijn ambities.

"Het was een belangrijk doelpunt voor mij, zeker omdat ik vond dat ik beter had kunnen doen bij de gelijkmaker van La Louvière. Hoezo? Ik had meer druk moeten zetten op de speler die de voorzet trapte", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

De speler heeft er zin in. "Gelukkig heb ik mijn foutje nog kunnen goedmaken. Wat mijn ambitie is dit seizoen? Over alle competities heen wil ik graag meer dan twintig doelpunten maken, ik ga keihard werken om dat doel te bereiken", besluit Goto.

