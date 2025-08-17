Sky is the limit: als Club Brugge voorbij Rangers raakt komen ze ... in de top-20 van Europa

Er komen leuke en interessante weken aan voor Club Brugge. Tegen Rangers kunnen ze de poorten naar de Champions League openbeuken. En daarbij zouden ze en passant ook meteen tussen de echt grote ploegen in Europa terecht komen te staan.

Op dit moment staat Club Brugge op een knappe 23e plaats op de UEFA-ranglijst van de clubs van overal in Europa. Slechts 22 ploegen staan dus boven hen.

Doorgaan tegen Rangers héél belangrijk voor Club Brugge

Als Club Brugge de League Phase van de Champions League haalt, dan pakken ze sowieso nog eens 6.000 bonuspunten. En dan zullen ze ook tegen Rangers minstens een keer gewonnen hebben of twee keer gelijkgespeeld, goed voor extra punten.

Op die manier zou blauw-zwart een extra sprong kunnen wagen op de UEFA-ranglijst. Ze zouden dan al zeker West Ham United en AC Milan voorbijsteken die geen Europees voetbal spelen dit jaar.

Club Brugge binnenkort in de top-15 van Europa?

Ook Manchester United is dit seizoen in te halen, terwijl ploegen als Fiorentina, PSV en Feyenoord ook zeker in te halen zijn.

Club Brugge binnen enkele maanden in de top-15 van Europa? Het zou zomaar kunnen. De top-20 kan binnenkort al een zekerheid zijn. Volgend seizoen valt bovendien nog het minste seizoen van Club Brugge van de voorbije vijf jaar weg, dus dan kan er nog een extra stapje gezet worden.