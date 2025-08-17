Grote vechtpartij na Zulte Waregem - Club Brugge: één supporter zwaargewond

Zulte Waregem verloor op zaterdagavond met 0-1 van Club Brugge. Enkele uren na de wedstrijd liep het nog een keer flink verkeerd in het centrum van Waregem.

Zulte Waregem speelde om 16 uur al tegen Club Brugge. Uiteindelijk zou de wedstrijd eindigen in een pijnlijke en late nederlaag: 0-1.

📰 Onze coach blikt terug op de late 0-1. De samenvatting van de partij en de reacties lees je op https://t.co/F6jwLKc1MJ#zwaclu pic.twitter.com/KUVpJaWCiQ — SV Zulte Waregem (@esseveeofficial) August 16, 2025

De sfeer zat goed onder de supporters en daarna werd ook nog een feestje gebouwd in de binnenstad. Al liep het veel later op de avond wel volledig uit de klauwen.

Rond 23 uur ontstond volgens Het Nieuwsblad op de Markt een grote vechtpartij waarbij een 35-jarige man uit Zulte zwaargewond raakte.

Serieuze vechtpartij na de wedstrijd: één supporter zwaargewond

Andere slachtoffers zouden er niet gevallen zijn. Het onderzoek naar de daders loopt. De politie onderzoekt de camerabeelden volgens de krant. Veel is er nog niet geweten over het voorval.

Toch zou de politie het incident beschouwen als een 'voetbalgerelateerde' vechtpartij. Of er ook supporters van Club Brugge betrokken waren in de vechtpartij is ook niet geweten tot op heden.